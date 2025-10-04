Новое приложение превратит любой планшет в телефон: как его правильно подключить

Компания Apple впервые добавила специальное приложение "Телефон" для своих планшетов. Очень полезная опция – ведь звонки теперь можно принимать на iPad.

Новое приложение обеспечивает доступ к линии iPhone через функцию Continuity, поясняет slashgear.com. Когда вы совершаете звонок или отвечаете на него с iPad, он фактически подключается через iPhone, на котором выполнен вход в систему, с тем же Apple ID.

На дисплее iPad отображается полноценный интерфейс вызова, предоставляющий доступ к недавним звонкам, контактам, клавиатуре, голосовой почте. Звук воспроизводится через динамики iPad или подключенные наушники, а во время разговора можно переключиться на AirPods или другие Bluetooth-устройства.

Благодаря приложению "Телефон" больше не нужно использовать для звонков FaceTime Audio или возвращаться к iPhone, когда идет вызов. Также iPad может выполнять функцию пульта дистанционного управления вашим номером, находясь рядом с iPhone, подключенным к Wi-Fi, и используя те же учетные данные.

Правда, есть и некоторые ограничения. На iPad все-таки нет встроенной функции голосовой связи оператора (даже на моделях с поддержкой сотовой связи). А если ваш iPhone выключен, находится вне зоны доступа или не подключен к сети, приложение "Телефон" на iPad тоже не подключится.

Для работы приложения "Телефон" на iPad есть определенные условия. Ваш iPad и iPhone должны быть на базе iPad/iOS 26, оба должны использовать один и тот же Apple ID. Wi-Fi и Bluetooth тоже должны быть включены на обоих устройствах. Для этого:

На iPhone перейдите в «Настройки» > «Телефон» > «Вызовы на другие устройства».

Включите опцию «Разрешить вызовы на другие устройства».

Добавьте iPad в список.

После настройки входящие вызовы будут приниматься на обоих устройствах, и вы сможете совершать исходящие вызовы прямо из приложения для iPad.

Также стало известно, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказывается, теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.