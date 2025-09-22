"Свайпать" языком на iPhone: в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь (видео)

Обновление iOS 26 позволит владельцам смартфонов iPhone "свайпать" языком. Теперь листать видео или поставить лайк станет проще.

Сигналы можно воспроизводить бровями, открытым ртом, улыбкой, подмигиванием, вытягиванием губ и прочими жестами. Пользователи TikTok активно делятся нововведениями.

Каждому приему можно присвоить отдельную команду: переключаться между приложениями, сделать двойное нажатие, открыть камеру или сделать скриншот.

Многие уже используют новую функцию для перелистывания новостных лент и реакций в соцсетях. В частности, пользователи настроили команду "свайп вверх" при высовывании языка.

Включить управление мимикой можно в настройках смартфона в разделе "Универсальный доступ" (Accessibility). В этом меню выбирается пункт "Отслеживание головы" (Head Tracking).

Другие полезные функции iOS 26 для iPhone

Наиболее заметным изменением в iOS 26 стало новое оформления интерфейса Liquid Glass ("Жидкое стекло"). Дизайн отличает более округлые и прозрачные элементы и добавление полупрозрачности.

В iOS 26 есть опция Live Translation для автоматического перевода при общении во время звонков, видеозвонков по FaceTime и в текстовых сообщениях.

Появилась и фильтрация звонков: если номер неизвестен, iPhone сам ответит, уточнит имя абонента и причину звонка и даст текстовую расшифровку разговора. Сообщения от незнакомых номеров автоматически попадут в отдельную папку.

Система iOS 26 может снижать производительность и время работы от батареи у многих устройств. Нововведения требуют больше ресурсов и єто влияет на быстродействие устройства.

Напомним, Google анонсировал функцию быстрой передачи данных между Android и iOS. Новая Quick Share сделает процесс намного легче.

В сети ранее сообщали, что обновление iOS 26 займет почти 50 Гб памяти. Таким образом владельцев моделей с памятью 128 ГБ заставят покупать более дорогие версии.