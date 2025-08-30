Google добавит важную функцию для владельцев iPhone и Android: что это за новшество

Google готовит функцию, которую ждали миллионы: она позволит легко и быстро передавать файлы между Android-смартфонами и iPhone. Это положит конец «войне экосистем» и сложным обходным путям при обмене фото и видео.

Упоминания нововведения в коде сервисов Google Play обнаружили энтузиасты из Android Authority. Речь идет о новой версии Quick Share, которая, судя по утечке, сможет передавать зашифрованные файлы на iPhone и другие устройства. Это может стать ответом Google на AirDrop, но с одним важным отличием — все будет работать между разными ОС, пишет PhoneArena.

На данный момент обмен файлами между Android и iPhone — весьма затруднительный процесс. Пользователям приходится прибегать к помощи мессенджеров, которые сжимают качество контента, или пользоваться облачными сервисами. Quick Share от Google и AirDrop от Apple работают исключительно в рамках фирменных экосистем, создавая искусственные барьеры. Новая функция призвана решить эту проблему раз и навсегда.

Примечательно, что в коде обнаружили необычное требование: для обмена файлами с iPhone пользователю необходимо будет войти в свой аккаунт Google, хотя обычный Quick Share работает и без этого. Предположительно, это нужно для обеспечения безопасности и корректного отображения устройств в разных сетях.

Пока Google официально не анонсировала упомянутую возможность, но конкуренты уже доказали, что это реально. OnePlus в своей оболочке Oxygen OS 15 предлагает функцию Share with iPhone, которая работает через специальное приложение O+ Connect на iPhone. А значит, каких-то технологических препятствий для такой кросс-платформенной передачи нет. Инсайдеры ожидают, что Google представит свое, возможно, еще более бесшовное и удобное решение в ближайшем будущем.

