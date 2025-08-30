Google додасть важливу функцію для власників iPhone і Android: що це за нововведення

Google готує функцію, на яку чекали мільйони: вона дасть змогу легко і швидко передавати файли між Android-смартфонами та iPhone. Це покладе край "війні екосистем" і складним обхідним шляхам під час обміну фото і відео.

Згадки нововведення в коді сервісів Google Play виявили ентузіасти з Android Authority. Йдеться про нову версію Quick Share, яка, судячи з витоку, зможе передавати зашифровані файли на iPhone та інші пристрої. Це може стати відповіддю Google на AirDrop, але з однією важливою відмінністю — все працюватиме між різними ОС, пише PhoneArena.

Наразі обмін файлами між Android і iPhone — вельми скрутний процес. Користувачам доводиться вдаватися до допомоги месенджерів, які стискають якість контенту, або користуватися хмарними сервісами. Quick Share від Google і AirDrop від Apple працюють виключно в рамках фірмових екосистем, створюючи штучні бар'єри. Нова функція покликана вирішити цю проблему раз і назавжди.

Примітно, що в коді виявили незвичайну вимогу: для обміну файлами з iPhone користувачеві необхідно буде увійти у свій акаунт Google, хоча звичайний Quick Share працює і без цього. Імовірно, це потрібно для забезпечення безпеки і коректного відображення пристроїв у різних мережах.

Поки Google офіційно не анонсувала згадану можливість, але конкуренти вже довели, що це реально. OnePlus у своїй оболонці Oxygen OS 15 пропонує функцію Share with iPhone, яка працює через спеціальний додаток O+ Connect на iPhone. А отже, якихось технологічних перешкод для такої крос-платформної передачі немає. Інсайдери очікують, що Google представить своє, можливо, ще більш безшовне і зручне рішення в найближчому майбутньому.

