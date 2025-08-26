Google сильно ускладнить завантаження сторонніх додатків уже з наступного року: що робити

Встановлення сторонніх додатків — одна з головних переваг Android порівняно з iOS, але водночас і одна з головних вразливостей. Тож свободи дій у цьому сенсі може стати менше.

Компанія Google збирається значно ускладнити завантаження додатків не з офіційного магазину, пише phonearena.com. Скоро користувачі Android зможуть встановлювати тільки додатки від перевірених розробників.

Так звану "вимогу перевірки розробника" від Google було запроваджено для застосунків у Play Store ще 2023 року, але з наступного року її застосовуватимуть до всіх способів інсталяції. Це стосується сторонніх магазинів застосунків і сторонніх завантажень (sideloading), тобто завантаження APK-файлу і його використання для встановлення застосунку.

Нову вимогу введуть для посилення заходів безпеки: розробники обов'язково проходитимуть ретельні перевірки — Google навіть порівнює це з паспортним контролем в аеропортах. При цьому перевіряти будуть саме самих розробників, а не їхні додатки.

Нова політика буде спрямована на боротьбу з фейковими додатками, які хитро маскуються під благонадійні (наприклад, шкідливі додатки, що видають себе за офіційні додатки банків). Google з'ясувала, що сторонні додатки більш ніж у 50 разів частіше містять шкідливе ПЗ. А після впровадження аналогічних вимог до перевірки застосунків у Google Play шкідливих програм і випадків шахрайства стало помітно менше.

Розробники, як і раніше, зможуть поширювати свої додатки через сторонні додатки або альтернативні магазини застосунків, але їм буде потрібно підтвердити свою особистість через нову консоль розробника Android. Після підтвердження особи їм треба буде зареєструвати назви пакетів і ключі своїх додатків, і лише після цього користувачі з сертифікованими пристроями Android зможуть встановити їх. Сертифіковані пристрої Android — це всі пристрої зі встановленими сервісами Google.

Тестування нової системи з раннім доступом почнеться в жовтні, але повна реалізація відбудеться набагато пізніше. У березні 2026 року Google надасть доступ до нової консолі всім розробникам, які бажають пройти верифікацію.

Нова функція спочатку з'явиться в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді, — це заплановано на вересень 2026 року. У 2027 році і пізніше Google планує розширити вимоги по всьому світу.

