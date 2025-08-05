Як шукати в Google без дратівливої функції: що треба поміняти в налаштуваннях

Google все ще топова пошукова система, але у неї є і деякі особливості, які не всім подобаються. Наприклад, пошукова система може автоматично помінятися з Chrome на Bing, і в цього можуть бути неприємні аспекти.

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Якщо ви повертаєтеся в Google, але система знову переходить на Bing, це має насторожити, пише slashgear.com. Можливо, ваш пристрій заражений шкідливим ПЗ або роботі Chrome заважає нещодавно встановлене розширення.

Перш ніж перейти до розширених рішень, фахівці рекомендують оновити Google Chrome до останньої збірки, а потім знову спробувати переключити пошукову систему на Google. Це виключить ймовірність того, що проблему спричиняє помилка в поточній збірці Chrome. Але якщо справа не в цьому, то знадобляться додаткові дії.

Позбавтеся шкідливих "агентів"

Якщо ви помітили, що проблема з Chrome виникла після встановлення будь-якої програми, найімовірніше, винна саме ця програма. Краще видаліть його, і подивіться, як поводитиметься Chrome. Якщо пошукова система більше не змінюється, то проблему вирішено, якщо ні — доведеться шукати далі.

Шкідливе розширення може перешкодити роботі Chrome і змінити пошукову систему на Bing без вашого відома. Простішого способу виявити це розширення немає, тож доведеться вимкнути всі встановлені розширення. Потім вмикайте кожне розширення окремо і перевіряйте наявність проблеми після активації кожного з них. Знайшовши проблемний додаток, видаліть його.

Шкідливе ПЗ також може бути причиною автоматичного перемикання Chrome на пошукову систему за замовчуванням. У цьому разі найкраще запустити антивірусну програму на пристрої та виконати повне сканування системи. Якщо антивірус виявить шкідливе ПЗ, вірус або інший підозрілий файл, якого не повинно бути, негайно видаліть його із системи або дотримуйтесь рекомендацій антивіруса.

Налаштуйте параметри Chrome

Якщо ви зіткнулися з пошуковою проблемою в Windows або macOS, ви можете відкрити налаштування Chrome і видалити Bing зі списку пошукових систем. Для цього:

Відкрийте меню "Налаштування" в Chrome

Виберіть "Пошукова система" на лівій бічній панелі

Виберіть пункт "Управління пошуковими системами та пошуком по сайту"

Натисніть на три крапки поруч із Bing і виберіть "Видалити" в меню, що з'явилося.

Тепер перезапустіть Google Chrome, і проблема повинна зникнути. Однак, якщо після перезапуску ви помітите, що Bing знову з'явився в списку пошукових систем і Chrome автоматично перемикається на нього, вам буде потрібно скинути налаштування Chrome. Для цього:

Виберіть "Скидання налаштувань" у меню налаштувань Chrome Натисніть "Відновити налаштування до значень за замовчуванням" Виконайте "Скидання налаштувань".

Якщо і це не допомагає, зверніться до служби підтримки Chrome. Але навіть якщо все пройшло успішно, необхідно увімкнути посилений захист у Chrome, щоб браузер не зіткнувся з подібною проблемою знову. Щоб увімкнути захист:

Виберіть "Конфіденційність і безпека" в меню налаштувань Chrome

Праворуч виберіть "Безпека"

У розділі "Безпечний перегляд" виберіть "Посилений захист".

Раніше Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на відповідному сайті.

Також стало відомо, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Йшлося саме про Google Chrome, причому його можуть перестати встановлювати і на iPhone, і на Android.