Как искать в Google без раздражающей функции: что надо поменять в настройках

Google все еще топовый поисковик, но у него есть и некоторые особенности, которые не всем нравятся. Например, поисковая система может автоматически поменяться с Chrome на Bing, и у этого могут быть неприятные аспекты.

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Если вы возвращаетесь в Google, но система снова переходит на Bing, это должно насторожить, пишет slashgear.com. Возможно, ваше устройство заражено вредоносным ПО или работе Chrome мешает недавно установленное расширение.

Прежде чем перейти к расширенным решениям, специалисты рекомендуют обновить Google Chrome до последней сборки, а затем снова попробовать переключить поисковую систему на Google. Это исключит вероятность того, что проблему вызывает ошибка в текущей сборке Chrome. Но если дело не в этом, то понадобятся дополнительные действия.

Избавьтесь от вредных «агентов»

Если вы заметили, что проблема с Chrome возникла после установки какого-либо приложения, скорее всего, виновато именно это приложение. Лучше удалите его, и посмотрите, как будет вести себя Chrome. Если поисковая система больше не меняется, то проблема решена, если нет – придется искать дальше.

Вредоносное расширение может помешать работе Chrome и изменить поисковую систему на Bing без вашего ведома. Более простого способа обнаружить это расширение нет, так что придется отключить все установленные расширения. Затем включайте каждое расширение по отдельности и проверяйте наличие проблемы после активации каждого из них. Найдя проблемное приложение, удалите его.

Вредоносное ПО также может быть причиной автоматического переключения Chrome на поисковую систему по умолчанию. В этом случае лучше всего запустить антивирусную программу на устройстве и выполнить полное сканирование системы. Если антивирус обнаружит вредоносное ПО, вирус или другой подозрительный файл, которого не должно быть, немедленно удалите его из системы или следуйте рекомендациям антивируса.

Настройте параметры Chrome

Если вы столкнулись с поисковой проблемой в Windows или macOS, вы можете открыть настройки Chrome и удалить Bing из списка поисковых систем. Для этого:

Откройте меню «Настройки» в Chrome

Выберите «Поисковая система» на левой боковой панели

Выберите пункт «Управление поисковыми системами и поиском по сайту»

Нажмите на три точки рядом с Bing и выберите «Удалить» в появившемся меню.

Теперь перезапустите Google Chrome, и проблема должна исчезнуть. Однако, если после перезапуска вы заметите, что Bing снова появился в списке поисковых систем и Chrome автоматически переключается на него, вам потребуется сбросить настройки Chrome. Для этого:

Выберите «Сброс настроек» в меню настроек Chrome Нажмите «Восстановить настройки до значений по умолчанию» Выполните «Сброс настроек».

Если и это не помогает, обратитесь в службу поддержки Chrome. Но даже если все прошло успешно, необходимо включить усиленную защиту в Chrome, чтобы браузер не столкнулся с подобной проблемой снова. Чтобы включить защиту:

Выберите «Конфиденциальность и безопасность» в меню настроек Chrome

Справа выберите «Безопасность»

В разделе «Безопасный просмотр» выберите «Усиленная защита».

Ранее Фокус сообщал, что у поисковика Google появился серьезный конкурент. Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – так как компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех на соответствующем сайте.

Также стало известно, что популярный браузер может навсегда исчезнуть с ваших смартфонов. Речь шла как раз Google Chrome, причем его могут перестать устанавливать и на iPhone, и на Android.