Google сильно усложнит загрузку сторонних приложений уже со следующего года: что делать

Установка сторонних приложений — одно из главных преимуществ Android по сравнению с iOS, но в то же время и одна из главных уязвимостей. Так что свободы действий в этом смысле может стать меньше.

Компания Google собирается значительно усложнить загрузку приложений не из официального магазина, пишет phonearena.com. Скоро пользователи Android смогут устанавливать только приложения от проверенных разработчиков.

Так называемое «требование проверки разработчика» от Google было введено для приложений в Play Store еще в 2023 году, но со следующего года оно будет применяться ко всем способам установки. Это касается сторонних магазинов приложений и сторонних загрузок (sideloading), то есть загрузки APK-файла и его использования для установки приложения.

Новое требование введут для усиления мер безопасности: разработчики обязательно будут проходить тщательные проверки – Google даже сравнивает это с паспортным контролем в аэропортах. При этом проверять будут именно самих разработчиков, а не их приложения.

Новая политики будет направлена на борьбу с фейковыми приложениями, которые хитро маскируются под благонадежные (например, вредоносные приложения, выдающие себя за официальные приложения банков). Google выяснила, что сторонние приложения более чем в 50 раз чаще содержат вредоносное ПО. А после внедрения аналогичных требований к проверке приложений в Google Play вредоносных программ и случаев мошенничества стало заметно меньше.

Разработчики по-прежнему смогут распространять свои приложения через сторонние приложения или альтернативные магазины приложений, но им потребуется подтвердить свою личность через новую консоль разработчика Android. После подтверждения личности им надо будет зарегистрировать названия пакетов и ключи своих приложений, и лишь после этого пользователи с сертифицированными устройствами Android смогут установить их. Сертифицированные устройства Android — это все устройства с установленными сервисами Google.

Тестирование новой системы с ранним доступом начнется в октябре, но полная реализация произойдет гораздо позже. В марте 2026 года Google предоставит доступ к новой консоли всем разработчикам, желающим пройти верификацию.

Новая функция сначала появится в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, – это запланировано на сентябрь 2026 года. В 2027 году и позднее Google планирует расширить требования по всему миру.

