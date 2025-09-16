iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон: что делать владельцам iPhone

Многие пользователи iPhone, установившие апдейт iOS 26, столкнулись с неполадками: смартфон начал быстрее разряжаться и в некоторых случаях работать медленнее. Однако Apple дала официальное объяснение происходящему.

В примечаниях к релизу iOS 26 компания впервые так открыто предупредила, что установка нового ПО может временно повлиять на время автономной работы и производительность, но это абсолютно нормально, пишет MacRumors.

В специальном документе поддержки Apple разьяснила, что после крупного обновления операционной системы iPhone проделывает огромную работу в фоновом режиме. Даже когда вы пользуетесь устройством как обычно, внутри происходят сложные процессы:

Индексация данных: Система заново сканирует все ваши файлы, фотографии, заметки и приложения, чтобы поиск Spotlight работал корректно.

Все установленные программы проходят процесс оптимизации для работы с новой ОС. Загрузка новых ресурсов: iOS 26 подгружает новые системные ассеты и файлы.

Все эти задачи требуют значительных ресурсов процессора и, как следствие, активно расходуют заряд аккумулятора. Телефон может также ощутимо нагреваться в этот период.

Рекомендация лишь одна

Главный совет от Apple и экспертов — ничего не делать и просто подождать. Процесс фоновой оптимизации обычно занимает от нескольких часов до пары дней, в зависимости от модели iPhone и количества данных на нем.

Чтобы ускорить завершение этих процессов, рекомендуется оставить iPhone подключенным к зарядке и Wi-Fi на ночь. За это время система сможет спокойно завершить все необходимые операции.

Apple также отмечает, что часть нововведений сами по себе иногда требуют больше ресурсов, что может незначительно сказаться на быстродействии и времени работы. Впрочем, разработчики постоянно дорабатывают эти функции в последующих промежуточных апдейтах. Так что если проблемы не исчезают в течение 2-3 дней, стоит проверить наличие минорных обновлений iOS 26.

Раньше Фокус писал, что добавили в iOS 26 и какие смартфоны получат ее. Апдейт стал доступен для загрузки 15 сентября, принес свежий дизайн и ряд полезных функций.