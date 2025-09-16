iOS 26 нещадно садить батарею і уповільнює смартфон: що робити власникам iPhone

Багато користувачів iPhone, які встановили апдейт iOS 26, зіткнулися з неполадками: смартфон почав швидше розряджатися і в деяких випадках працювати повільніше. Однак Apple дала офіційне пояснення того, що відбувається.

Related video

У примітках до релізу iOS 26 компанія вперше так відкрито попередила, що встановлення нового ПЗ може тимчасово вплинути на час автономної роботи і продуктивність, але це абсолютно нормально, пише MacRumors.

У спеціальному документі підтримки Apple роз'яснила, що після великого оновлення операційної системи iPhone проробляє величезну роботу у фоновому режимі. Навіть коли ви користуєтеся пристроєм як зазвичай, всередині відбуваються складні процеси:

Індексація даних: Система заново сканує всі ваші файли, фотографії, нотатки та додатки, щоб пошук Spotlight працював коректно.

Система заново сканує всі ваші файли, фотографії, нотатки та додатки, щоб пошук Spotlight працював коректно. Оновлення додатків: Усі встановлені програми проходять процес оптимізації для роботи з новою ОС.

Усі встановлені програми проходять процес оптимізації для роботи з новою ОС. Завантаження нових ресурсів: iOS 26 довантажує нові системні ассети та файли.

Усі ці завдання вимагають значних ресурсів процесора і, як наслідок, активно витрачають заряд акумулятора. Телефон може також відчутно нагріватися в цей період.

Рекомендація лише одна

Головна порада від Apple та експертів — нічого не робити і просто почекати. Процес фонової оптимізації зазвичай займає від кількох годин до кількох днів, залежно від моделі iPhone і кількості даних на ньому.

Щоб прискорити завершення цих процесів, рекомендується залишити iPhone під'єднаним до зарядки та Wi-Fi на ніч. За цей час система зможе спокійно завершити всі необхідні операції.

Apple також зазначає, що частина нововведень самі по собі іноді потребують більше ресурсів, що може незначно позначитися на швидкодії та часі роботи. Втім, розробники постійно допрацьовують ці функції в наступних проміжних апдейтах. Тож якщо проблеми не зникають протягом 2-3 днів, варто перевірити наявність мінорних оновлень iOS 26.

Раніше Фокус писав, що додали в iOS 26 і які смартфони отримають її. Апдейт став доступний для завантаження 15 вересня, приніс свіжий дизайн і низку корисних функцій.