Apple випустила оновлення iOS 26 для iPhone: що додали і які смартфони отримають їх (фото)

Apple оголосила про реліз операційної системи iOS 26. Апдейт стане доступний для завантаження 15 вересня, принесе свіжий дизайн і низку корисних функцій.

Одночасно з анонсом нових iPhone 17 компанія нагадала про нововведення в актуальній ОС і назвала сумісні моделі, пише USA Today.

Дизайн Liquid Glass

Однією з найпомітніших змін в iOS 26 став новий стиль оформлення інтерфейсу під назвою Liquid Glass ("Рідке скло"). Він відрізняється більш округлими і прозорими елементами, а також розширеними опціями персоналізації. Наприклад, можна зробити іконки додатків на головному екрані напівпрозорими, щоб краще бачити фонові шпалери. Також у деяких сервісах, таких як Apple Music, дебютував інший спосіб управління — легко перемикатися між розділами за допомогою свайпів, а не окремих натискань.

Дизайн Liquid Glass в iOS 26 Фото: Apple

Переклад мови в реальному часі

На базі штучного інтелекту Apple реалізувала функцію Live Translation. Вона в реальному часі перекладає як текстові повідомлення, так і дзвінки телефоном або через FaceTime. У зв'язці з навушниками AirPods Pro 3 це працює ще зручніше: вони вловлюють діалоги навколо користувача і перекладають мову співрозмовника майже миттєво. Система функціонує і у зворотний бік — можна говорити рідною мовою, а гарнітура перекладатиме ваші слова голосом або текстом на екрані iPhone.

Покращені дзвінки

У додатку "Телефон" з'явиться опція Call Screening (Перевірка дзвінка). Коли надходить виклик з незнайомого номера, iPhone здатний автоматично відповісти і запитати у абонента його ім'я і мету дзвінка, після чого транскрибує відповідь власнику. У "Повідомленнях" з'явиться схожа фільтрація спаму від невідомих номерів в окрему папку. Ще додано інструмент Hold Assist, який буде "стояти в черзі" на лінії підтримки замість користувача і повідомить, коли оператор буде готовий до розмови.

Розумні карти та інші нововведення

Фірмові карти Apple Maps навчилися запам'ятовувати кращі маршрути користувача і заздалегідь попереджати про затримки або затори. А в платіжному сервісі Apple Wallet тепер вийде зберігати цифрові копії паспортів. Нарешті, на планшетах iPad з їхньою окремою модифікацією системи iPadOS 26 впровадять повноцінну багатовіконність, як на настільних комп'ютерах.

Які моделі отримають iOS 26

Оновлення буде доступне для широкого спектра пристроїв. Його отримають усі смартфони бренду, починаючи з лінійки iPhone 11 і iPhone SE (2-го покоління). Серед планшетів апдейт прийде на iPad Pro (11-дюймові 1-го покоління і новіше; 12,9-дюймові 3-го покоління і новіше), iPad Air (3-го покоління і новіше), iPad (8-го покоління і новіше) і iPad mini (5-го покоління і новіше). Також watchOS 26 зможуть встановити власники годинників Apple Watch Series 6 і всіх наступних годинників, включно з версіями SE і Ultra.

