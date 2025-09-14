iPhone Air проти iPhone 17 Pro: експерт пояснив, який смартфон краще купити (відео)

Керівник відділу промислового дизайну компанії Apple Моллі Андерсон 11 вересня заявила, що людям буде складно вибрати між iPhone Air та іншими версіями iPhone 17. Однак є кілька особливостей, які допоможуть у цьому.

iPhone Air став найтоншим смартфоном в історії бренду, але більші моделі вирізняються підвищеною продуктивністю. Різниця має стати очевиднішою, коли всі Видання 9toMac підказало, як вибрати між версіями Air і Pro.

Для користувачів, які цінують дизайн не менше, ніж технічні характеристики, визначитися буває непросто. Судячи з коментарів у соціальних мережах, багатьом сподобався iPhone Air. На презентації телефон виглядав дуже тонким і стильним. Плавні вигини від корпусу до платформи ідеально вписуються в мінімалістичний вигляд пристрою.

Однією з головних проблем нового телефону був час автономної роботи. Apple так побоювалася, що iPhone Air буде швидко розряджатися, що передбачила для нього окремий акумулятор MagSafe. Утім, на папері автономність має непоганий вигляд: 27 годин за стандартного відтворення офлайн-відео і 22 за відтворення онлайн-відео.

Ці показники, безумовно, нижчі, ніж у решти моделей лінійки iPhone 17, але відповідають торішньому iPhone 16 Pro і кращі, ніж дешевші моделі лінійки. При цьому базова модель iPhone 17 пропрацювала 27 годин у тесті відтворення потокового відео, а 17 Pro і 17 Pro Max — 30 і 35 годин відповідно.

iPhone Air не підійде тим, кому більше важлива камера, ніж компактність. Функції ProRes RAW і genlock одразу ж роблять новітні iPhone 17 Pro і Pro Max набагато кориснішими для професійної зйомки. Для любителів фотографій iPhone 17 з трьома камерами безумовно надасть більше можливостей, ніж iPhone Air з однією.

Геймерам також більше підійде iPhone Pro через потужніший процесор із шістьма ядрами GPU замість п'яти, а також із кращими можливостями охолодження. Наостанок, вирішальним фактором може стати ціна. iPhone Pro коштує на 100 доларів більше, тож потрібно зважити всі переваги та вирішити, чи варті вони такої доплати.

Раніше інші оглядачі розповіли про переваги iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Технічні характеристики допомагають вибрати найбільш підходящу модель.

Писали також, які нові функції iPhone 17 уже давно були на Android. Експерти виявили щонайменше п'ять таких.