iPhone Air против iPhone 17 Pro: эксперт объяснил, какой смартфон лучше купить (видео)

Руководитель отдела промышленного дизайна компании Apple Молли Андерсон 11 сентября заявила, что людям будет сложно выбрать между iPhone Air и другими версиями iPhone 17. Однако есть несколько особенностей, которые помогут в этом.

iPhone Air стал самым тонким смартфоном в истории бренда, но более крупные модели отличаются повышенной производительностью. Разница должна стать очевиднее, когда все Издание 9toMac подсказало, как выбрать между версиями Air и Pro.

Для пользователей, которые ценят дизайн не меньше, чем технические характеристики, определиться бывать непросто. Судя по комментариям в социальных сетях, многим приглянулся iPhone Air. На презентации телефон выглядел очень тонким и стильным. Плавные изгибы от корпуса к платформе идеально вписываются в минималистичный облик устройства.

Одной из главных проблем нового телефона было время автономной работы. Apple так опасалась, что iPhone Air будет быстро разряжаться, что предусмотрела для него отдельный аккумулятор MagSafe. Впрочем, на бумаге автомномность выглядит неплохо: 27 часов при стандартном воспроизведении офлайн-видео и 22 при воспроизведении онлайн-видео.

Эти показатели, безусловно, ниже, чем у остальных моделей линейки iPhone 17, но соответствует прошлогоднему iPhone 16 Pro и лучше, чем более дешевые модели линейки. При этом базовая модель iPhone 17 проработала 27 часов в тесте воспроизведения потокового видео, а 17 Pro и 17 Pro Max — 30 и 35 часов соответственно.

iPhone Air не подойдет тем, кому больше важна камера, нежели компактность. Функции ProRes RAW и genlock сразу же делают новейшие iPhone 17 Pro и Pro Max гораздо полезнее для профессиональной съемки. Для любителей фотографий iPhone 17 с тремя камерами определенно предоставит больше возможностей, чем iPhone Air с одной.

Геймерам также больше подойдет iPhone Pro из-за мощного процессора с шестью ядрами GPU вместо пяти, а также с лучшими возможностями охлаждения. Напоследок, решающим фактором может стать цена. iPhone Pro стоит на 100 долларов больше, поэтому нужно взвесить все преимущества и решить, стоят ли они такой доплаты.

Ранее другие обозреватели рассказали о преимуществах iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Технические характеристики помогают выбрать наиболее подходящую модель.

Писали также, какие новые функции iPhone 17 уже давно были на Android. Эксперты обнаружили как минимум пять таких.