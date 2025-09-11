Apple все украла: пять функций iPhone 17, которые уже давно были на Android (фото)

На недавней презентации линейки iPhone 17 компания Apple показала ряд интересных нововведений. Однако многие из этих "прорывных" функций уже давно знакомы пользователям Android-гаджетов.

Эксперты обнаружили как минимум пять ключевых моментов, в которых купертиновский IT-гигант скопировал своих конкурентов, пишет Android Central.

Galaxy S25 Edge с тонким корпусом дебютировал еще весной 2025 года Фото: Android Central

Ультратонкий корпус

Apple с гордостью представила iPhone Air с толщиной всего 5,6 мм — самый тонкий аппарат в истории бренда. Хотя подобное достижение впечатляет, Samsung опередила их ранее в этом году, выпустив Galaxy S25 Edge. Его толщина корпуса которого составляет 5,8 мм, но камеры оказались несколько лучше. Таким образом, идея создания максимально миниатюрного флагманского устройства не нова на рынке.

Google Pixel 10 Pro обладал широким камерным блоком еще до iPhone 17 Pro Фото: Tech Advisor

Расширенный блок камер

iPhone 17 Pro и Pro Max отметились крупным редизайном, основную фишку которого тоже позаимствовали у других брендов. В частности, в телефонах поменяли внешний вид камерного модуля: раньше он был квадратным, а теперь выпирающая подложка занимает всю ширину задней панели. Подобная концепция, прозванная "циклопом", стала визитной карточкой смартфонов Google Pixel, начиная с Pixel 6. Более того, похожие решения встречались и раньше, например, в Huawei Nexus 6P 2015-го года.

Цены iPhone остались на уровне прошлого года, на что повлияли решения конкурентов Фото: Apple

"Антикризисные" цены

Пожалуй, самым большим сюрпризом стало то, что Apple не повысила цены на новую линейку iPhone 17, несмотря на глобальную экономическую ситуацию. Не исключено, что сказалось давление конкурентов, сделавших тоже самое. Корпорация последовала примеру Google, которая перед этим выпустила линейку Pixel 10, сохранив стоимость флагманов на уровне прошлогодних моделей.

Наушники Pixel Buds 2017 года с функцией перевода Фото: Android Central

Наушники с переводом в реальном времени

Функция перевода разговоров в реальном времени появилась в новых AirPods 3. Как ни странно, еще до бума нейросетей это было одной из главных особенностей дебютной гарнитуры серии Google Pixel Buds, представленной еще в 2017 году. За прошедшие годы Google значительно усовершенствовала технологию, в то время как Apple только сейчас добавила ее в свои аксессуары.

Apple Watch с функцией спутниковой связи Фото: Apple

Часы со спутниковой связью

Apple внедрила спутниковую связь в смарт-часы Watch Ultra 3. Функция оставаться на связи где угодно, даже вне зоны действия сотовой сети. Предполагается, что это будут использовать в экстренных ситуациях для вызова служб спасения. Однако и здесь купертиновцы не были первыми. Google показала аналогичную опцию еще в Pixel Watch 4. Впрочем, первенство фактически досталось бренду Garmin, который ранее выпустил часы Fenix 8 Pro с такой же возможностью, опередив ведущих техногигантов.

