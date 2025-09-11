Apple усе вкрала: п'ять функцій iPhone 17, які вже давно були на Android (фото)

На нещодавній презентації лінійки iPhone 17 компанія Apple показала низку цікавих нововведень. Однак багато з цих "проривних" функцій вже давно знайомі користувачам Android-гаджетів.

Експерти виявили щонайменше п'ять ключових моментів, у яких купертинівський IT-гігант скопіював своїх конкурентів, пише Android Central.

Galaxy S25 Edge з тонким корпусом дебютував ще навесні 2025 року Фото: Android Central

Ультратонкий корпус

Apple з гордістю представила iPhone Air з товщиною всього 5,6 мм — найтонший апарат в історії бренду. Хоча подібне досягнення вражає, Samsung випередила їх раніше цього року, випустивши Galaxy S25 Edge. Його товщина корпусу якого становить 5,8 мм, але камери виявилися дещо кращими. Таким чином, ідея створення максимально мініатюрного флагманського пристрою не нова на ринку.

Google Pixel 10 Pro мав широкий камерний блок ще до iPhone 17 Pro Фото: Tech Advisor

Розширений блок камер

iPhone 17 Pro і Pro Max відзначилися великим редизайном, основну фішку якого теж запозичили в інших брендів. Зокрема, в телефонах поміняли зовнішній вигляд камерного модуля: раніше він був квадратним, а тепер підкладка, що випирає, займає всю ширину задньої панелі. Подібна концепція, прозвана "циклопом", стала візитною карткою смартфонів Google Pixel, починаючи з Pixel 6. Ба більше, схожі рішення зустрічалися і раніше, наприклад, у Huawei Nexus 6P 2015-го року.

Ціни iPhone залишилися на рівні минулого року, на що вплинули рішення конкурентів Фото: Apple

"Антикризові" ціни

Мабуть, найбільшим сюрпризом стало те, що Apple не підвищила ціни на нову лінійку iPhone 17, незважаючи на глобальну економічну ситуацію. Не виключено, що позначився тиск конкурентів, які зробили те саме. Корпорація послідувала прикладу Google, яка перед цим випустила лінійку Pixel 10, зберігши вартість флагманів на рівні торішніх моделей.

Навушники Pixel Buds 2017 року з функцією перекладу Фото: Android Central

Навушники з перекладом у реальному часі

Функція перекладу розмов у реальному часі з'явилася в нових AirPods 3. Як не дивно, ще до буму нейромереж це було однією з головних особливостей дебютної гарнітури серії Google Pixel Buds, представленої ще в 2017 році. За минулі роки Google значно вдосконалила технологію, тоді як Apple тільки зараз додала її у свої аксесуари.

Apple Watch з функцією супутникового зв'язку Фото: Apple

Годинник із супутниковим зв'язком

Apple впровадила супутниковий зв'язок у смарт-годинник Watch Ultra 3. Функція залишатися на зв'язку де завгодно, навіть поза зоною дії стільникової мережі. Передбачається, що це використовуватимуть в екстрених ситуаціях для виклику служб порятунку. Однак і тут купертинівці не були першими. Google показала аналогічну опцію ще в Pixel Watch 4. Утім, першість фактично дісталася бренду Garmin, який раніше випустив годинник Fenix 8 Pro з такою ж можливістю, випередивши провідних техногігантів.

Раніше Фокус писав про 5 причин, через які люди переходять з iPhone на один популярний Android-смартфон. Давні шанувальники Apple називають iPhone нудним і тому шукають йому заміну. Експерти ринку кажуть, що серед Android-телефонів конкуренцію може скласти Google Pixel 10.