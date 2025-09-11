5 причин, через які люди переходять з iPhone на один популярний Android-смартфон (фото)

Давні шанувальники Apple називають iPhone нудним і тому шукають йому заміну. Експерти ринку кажуть, що серед Android-телефонів конкуренцію може скласти Google Pixel 10.

Фахівці вважають, що Android-телефони вже не вирізняються розмаїттям, як у 2000-ті та 2010-ті роки, однак якщо комусь набрид iPhone, який раніше вмів здивувати, то можна звернути увагу на апарати Pixel, пише androidpolice.com.

iPhone не змінюється з роками

ОС і апаратне забезпечення, попри надійність, здається, перебувають у застої. Основа функціонування гаджетів не змінювалася роками. І люди не задоволені цим, але задоволена компанія, адже формула відпрацьована, передбачувана і прибуткова, проте відсутність інновацій ускладнює виправдання високої ціни на смартфон.

Це відкриває можливості для конкурентів, які пропонують щось нове.

Pixel — фаворит серед камерофонів

Хоча Pixel 10 Pro оснащений потрійною камерою з датчиками високої роздільної здатності, його сильною стороною є процесор обробки зображень. Користувачі хвалять смартфон за хороші результати, одержувані прямо з камери. Набір інструментів на базі ШІ працює в плюс. Від старих функцій, таких як Add Me, до нових, таких як Camera Coach і Help Me Edit, вбудований Gemini Nano робить професійне редагування фотографій простим.

Камери Apple можуть змагатися з апаратним забезпеченням, але не з ШІ-технологією. Цього рівня інтелекту iPhone поки не вистачає, вважають автори матеріалу.

Смартфон iPhone 16 Фото: androidpolice.com

Apple відстає в плані розвитку ШІ

ШІ Pixel націлений на вирішення реальних завдань і подолання труднощів. Це практичні інструменти, якими люди користуються щодня. Ба більше, АІ-функції Google працюють швидко і конфіденційно, без постійних звернень до хмари, завдяки чипу Tensor G5.

Наочним прикладом є функція фільтрації викликів. Вона використовує Асистента для відповіді на невідомі номери, розшифровки в режимі реального часу та дає змогу вирішити, підняти чи повісити слухавку. Функція Circle to Search дає змогу шукати будь-яку інформацію на екрані, обвівши її. З Gemini Live у режимі реального часу можна обговорювати те, що бачить камера або що відображається на екрані, перетворюючи телефон на візуальну пошукову систему.

Ці інструменти ШІ часто протиставляють Apple Intelligence, який порівняно з ними має не дуже вражаючий вигляд, вважають експерти.

Смартфон Pixel 10 Фото: The Sun

Google спрощує перехід з iPhone на Pixel

Google обирає апаратне і програмне забезпечення для зниження навантаження на екосистему і спрощення переходу з iPhone на Pixel.

Важливим кроком у розвитку Pixel 10 стало впровадження стандарту Qi2, що базується на MagSafe від Apple і сумісний з ним. Різноманітні аксесуари MagSafe — зарядні пристрої, гаманці, автомобільні кріплення та підставки — працюють у парі з новим смартфоном Pixel.

Що стосується програмного забезпечення, Google пропонує прості альтернативи основним функціям екосистеми. Nearby Share — альтернатива AirDrop для локальних переказів. Google Meet може замінити FaceTime для відеодзвінків.

Ціна та сама, але цінність різна

Ціни на телефони конкурують. Базові моделі Pixel 10 і iPhone 17 коштують 799 доларів. Але, наприклад, у США Google та її партнери-оператори пропонують вигідніші пропозиції для лінійки Pixel. При купівлі Pixel 10 Pro ви отримуєте безкоштовний Google AI Pro і тарифний план Google One. Пакет включає преміум-доступ до Gemini і сховище Google One — відчутна вигода понад 200 доларів.

Apple поки що не може зрівнятися з такою ціннісною пропозицією в плані програмного забезпечення.

