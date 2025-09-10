Смартфон із рацією, потужним ліхтарем і АКБ на 20 000 мАг: чим дивує новинка Oukitel (фото)

Компанія Oukitel представила WP61 Plus — захищений смартфон, створений для екстремальних умов.

Новинка дебютувала на виставці IFA 2025. В апараті є все необхідне для експлуатації далеко від цивілізації. Вбудована 2-ватна рація (DMR) забезпечує зв'язок у локаціях, де не ловить мобільна мережа, що стане в пригоді туристам, рятувальникам і будівельникам, пише TechRadar.

Головна фішка WP61 Plus — час автономної роботи. Акумулятора ємністю 20 000 мАг, за оцінками експертів, вистачає на кілька днів роботи помірної інтенсивності без підзарядки. Звичайно, товщина корпусу відповідна — 27,2 мм. Підтримується 45-ватна зарядка, а функція реверсивного живлення дає змогу використовувати смартфон як пауербанк для інших гаджетів. Передбачено і яскравий ліхтар для кемпінгу на задній панелі.

Oukitel WP61 Plus з посиленим корпусом і антеною для рації Фото: Oukitel

Незважаючи на утилітарне призначення, ключові характеристики теж гідні. У наявності великий 6,8-дюймовий екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Така діагональ відмінно підходить для навігаційних карт. За продуктивність відповідає процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7025 у парі з 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті і 256/512 ГБ сховища.

Камери також напрочуд хороші для захищеного телефону: є основний 108-мегапіксельний сенсор, 8-Мп камера нічного бачення і 32-Мп фронтальний модуль. З інших особливостей вказуються NFC, сканер відбитків пальців і гучний динамік. Oukitel WP61 Plus надійде в продаж у листопаді-грудні 2025 року, ціна поки не оголошена.

