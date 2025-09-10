Смартфон с рацией, мощным фонарем и АКБ на 20 000 мАч: чем удивляет новинка Oukitel (фото)

Компания Oukitel представила WP61 Plus — защищенный смартфон, созданный для экстремальный условий.

Related video

Новинка дебютировала на выставке IFA 2025. В аппарате есть все необходимое для эксплуатации вдали от цивилизации. Встроенная 2-ваттная рация (DMR) обеспечивает связь в локациях, где не ловит мобильная сеть, что пригодится туристам, спасателям и строителям, пишет TechRadar.

Главное фишка WP61 Plus — время автономной работы. Аккумулятора емкостью 20 000 мАч, по оценкам экспертов, хватает на несколько дней работы умеренной интенсивности без подзарядки. Конечно, толщина корпуса соответствующая — 27,2 мм. Поддерживается 45-ваттная зарядка, а функция реверсивного питания позволяет использовать смартфон как пауэрбанк для других гаджетов. Предусмотрен и яркий фонарь для кемпинга на задней панели.

Oukitel WP61 Plus с усиленным корпусом и антенной для рации Фото: Oukitel

Несмотря на утилитарное назначение, ключевые характеристики тоже достойные. В наличии большой 6,8-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Такая диагональ отлично подходит для навигационных карт. За производительность отвечает процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7025 в паре с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища.

Камеры также на удивление хороши для защищенного телефона: есть основной 108-мегапиксельный сенсор, 8-Мп камера ночного видения и 32-Мп фронтальный модуль. Из прочих особенностей указываются NFC, сканер отпечатков пальцев и громкий динамик. Oukitel WP61 Plus поступит в продажу в ноябре-декабре 2025 года, цена пока не объявлена.

Раньше мы сообщали, что спутниковая связь заработает в смартфонах в 100 раз быстрее обычной. Компания SpaceX Илона Маска приобретет лицензии на использование спектра беспроводной связи у EchoStar за 17 млрд долларов. В итоге абоненты оператора Boost Mobile получат доступ к услугам Starlink.