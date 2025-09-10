Тарелки Starlink выбросят: спутниковая связь заработает в смартфонах в 100 раз быстрее обычной

Компания SpaceX Илона Маска приобретет лицензии на использование спектра беспроводной связи у EchoStar за 17 млрд долларов. В итоге абоненты оператора Boost Mobile получат доступ к услугам Starlink.

Покупка спектра позволит SpaceX начать развертывание модернизированных спутников с лазерной связью, которые, по заявлению компании, увеличат пропускную способность сотовой сети "более чем в 100 раз", пишет reuters.com.

Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила, что сделка поможет компании ликвидировать "мертвые зоны" мобильной связи по всему миру. Компания разработает спутники Starlink Direct to Cell нового поколения, которые кардинально изменят производительность и позволят расширить покрытие для клиентов, где бы они ни находились.

Примерно 600 спутников, которые SpaceX называет "космическими вышками сотовой связи", были запущены с января 2024 года для создания сети прямой связи с сотовой связью компании, вращаясь на орбите ближе к Земле, чем остальная часть группировки.

Представитель Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявил, что "соглашения, достигнутые EchoStar с AT&T и Starlink, потенциально способны усилить конкуренцию, предоставить инновационные услуги миллионам американцев и укрепить лидерство США в области связи следующего поколения".

SpaceX заплатит до 8,5 млрд долларов наличными и выпустит акции на сумму до 8,5 млрд долларов. Компания Маска также согласилась покрыть около 2 млрд долларов по долговым обязательствам EchoStar до конца 2027 года. Сделка с EchoStar позволит SpaceX предоставлять услуги прямой связи Starlink на собственных частотах, а не полагаться исключительно на частоты, арендованные у операторов мобильной связи, таких как T-Mobile.

Использование беспроводной связи демонстрирует рекордный рост, говорится в материале. В 2024 году американцы использовали рекордные 132 трлн Мб мобильных данных, что на 35% больше предыдущего рекорда, сообщила отраслевая группа CTIA.

