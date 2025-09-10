Тарілки Starlink викинуть: супутниковий зв'язок запрацює у смартфонах у 100 разів швидше за звичайний

Компанія SpaceX Ілона Маска придбає ліцензії на використання спектра бездротового зв'язку у EchoStar за 17 млрд доларів. У підсумку абоненти оператора Boost Mobile отримають доступ до послуг Starlink.

Купівля спектра дасть змогу SpaceX почати розгортання модернізованих супутників із лазерним зв'язком, які, за заявою компанії, збільшать пропускну спроможність стільникової мережі "більш ніж у 100 разів", пише reuters.com.

Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX, заявила, що угода допоможе компанії ліквідувати "мертві зони" мобільного зв'язку по всьому світу. Компанія розробить супутники Starlink Direct to Cell нового покоління, які кардинально змінять продуктивність і дадуть змогу розширити покриття для клієнтів, де б вони не знаходилися.

Приблизно 600 супутників, які SpaceX називає "космічними вишками стільникового зв'язку", було запущено із січня 2024 року для створення мережі прямого зв'язку зі стільниковим зв'язком компанії, обертаючись на орбіті ближче до Землі, ніж інша частина угруповання.

Представник Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) заявив, що "угоди, досягнуті EchoStar з AT&T і Starlink, потенційно здатні посилити конкуренцію, надати інноваційні послуги мільйонам американців і зміцнити лідерство США в галузі зв'язку наступного покоління".

SpaceX заплатить до 8,5 млрд доларів готівкою і випустить акції на суму до 8,5 млрд доларів. Компанія Маска також погодилася покрити близько 2 млрд доларів за борговими зобов'язаннями EchoStar до кінця 2027 року. Угода з EchoStar дасть змогу SpaceX надавати послуги прямого зв'язку Starlink на власних частотах, а не покладатися винятково на частоти, орендовані в операторів мобільного зв'язку, таких як T-Mobile.

Використання бездротового зв'язку демонструє рекордне зростання, йдеться в матеріалі. У 2024 році американці використовували рекордні 132 трлн Мб мобільних даних, що на 35% більше за попередній рекорд, повідомила галузева група CTIA.

