5 причин, по которым люди переходят с iPhone на один популярный Android-смартфон (фото)

Давние поклонники Apple называют iPhone скучным и поэтому ищут ему замену. Эксперты рынка говорят, что среди Android-телефонов конкуренцию может составить Google Pixel 10.

Специалисты полагают, что Android-телефоны уже не блещут разнообразием, как в 2000-е и 2010-е годы, однако если кому-то надоел iPhone, который раньше умел удивить, то можно обратить внимание на аппараты Pixel, пишет androidpolice.com.

iPhone не меняется с годами

ОС и аппаратное обеспечение, несмотря на надежность, кажется, находятся в застое. Основа функционирования гаджетов не менялась годами. И люди не довольны этим, но довольна компания, ведь формула отработана, предсказуема и прибыльна, однако отсутствие инноваций затрудняет оправдание высокой цены на смартфон.

Это открывает возможности для конкурентов, предлагающих что-то новое.

Pixel — фаворит среди камерофонов

Хотя Pixel 10 Pro оснащен тройной камерой с датчиками высокого разрешения, его сильной стороной является процессор обработки изображений. Пользователи хвалят смартфон за хорошие результаты, получаемые прямо с камеры. Набор инструментов на базе ИИ работает в плюс. От старых функций, таких как Add Me, до новых, таких как Camera Coach и Help Me Edit, встроенный Gemini Nano делает профессиональное редактирование фотографий простым.

Камеры Apple могут соперничать с аппаратным обеспечением, но не с ИИ-технологией. Этого уровня интеллекта iPhone пока не хватает, считают авторы материала.

Apple отстает в плане развития ИИ

ИИ Pixel нацелен на решение реальных задач и преодоление трудностей. Это практичные инструменты, которыми люди пользуются ежедневно. Более того, ИИ-функции Google работают быстро и конфиденциально, без постоянных обращений к облаку, благодаря чипу Tensor G5.

Наглядным примером является функция фильтрации вызовов. Она использует Ассистента для ответа на неизвестные номера, расшифровки в режиме реального времени и позволяет решить, поднять или повесить трубку. Функция Circle to Search позволяет искать любую информацию на экране, обведя ее. С Gemini Live в режиме реального времени можно обсуждать то, что видит камера или что отображается на экране, превращая телефон в визуальную поисковую систему.

Эти инструменты ИИ часто противопоставляются Apple Intelligence, который в сравнении с ними выглядит не очень впечатляюще, считают эксперты.

Google упрощает переход с iPhone на Pixel

Google выбирает аппаратное и программное обеспечение для снижения нагрузки на экосистему и упрощения перехода с iPhone на Pixel.

Важным шагом в развитии Pixel 10 стало внедрение стандарта Qi2, основанного на MagSafe от Apple и совместимого с ним. Различные аксессуары MagSafe — зарядные устройства, кошельки, автомобильные крепления и подставки — работают в паре с новым смартфоном Pixel.

Что касается программного обеспечения, Google предлагает простые альтернативы основным функциям экосистемы. Nearby Share — альтернатива AirDrop для локальных переводов. Google Meet может заменить FaceTime для видеозвонков.

Цена та же, но ценность разная

Цены на телефоны конкурируют. Базовые модели Pixel 10 и iPhone 17 стоят 799 долларов. Но, например, в США Google и ее партнеры-операторы предлагают более выгодные предложения для линейки Pixel. При покупке Pixel 10 Pro вы получаете бесплатный Google AI Pro и тарифный план Google One. Пакет включает премиум-доступ к Gemini и хранилище Google One — ощутимая выгода более 200 долларов.

Apple пока не может сравниться с таким ценностным предложением в плане программного обеспечения.

