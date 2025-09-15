Apple выпустила обновления iOS 26 для iPhone: что добавили и какие смартфоны получат их (фото)

Apple объявила о релизе операционной системы iOS 26. Апдейт станет доступен для загрузки 15 сентября, принесет свежий дизайн и ряд полезных функций.

Одновременно с анонсом новых iPhone 17 компания напомнила про нововведения в актуальной ОС и назвала совместимые модели, пишет USA Today.

Дизайн Liquid Glass

Одним из самых заметных изменений в iOS 26 стал новый стиль оформления интерфейса под названием Liquid Glass ("Жидкое стекло"). Он отличается более округлыми и прозрачными элементами, а также расширенными опциями персонализации. Например, можно сделать иконки приложений на главном экране полупрозрачными, чтобы лучше видеть фоновые обои. Также в некоторых сервисах, таких как Apple Music, дебютировал иной способ управления — легко переключаться между разделами с помощью свайпов, а не отдельных нажатий.

Дизайн Liquid Glass в iOS 26 Фото: Apple

Перевод речи в реальном времени

На базе искусственного интеллекта Apple реализовала функцию Live Translation. Она в реальном времени переводит как текстовые сообщения, так и звонки по телефону либо через FaceTime. В связке с наушниками AirPods Pro 3 это работает еще удобнее: они улавливают диалоги вокруг пользователя и переводят речь собеседника почти мгновенно. Система функционирует и в обратную сторону — можно говорить на родном языке, а гарнитура будет переводить ваши слова голосом или текстом на экране iPhone.

Улучшенные звонки

В приложении "Телефон" появится опция Call Screening (Проверка звонка). Когда поступает вызов с незнакомого номера, iPhone способен автоматически ответить и спросить у звонящего его имя и цель звонка, после чего транскрибирует ответ владельцу. В "Сообщениях" появится похожая фильтрация спама от неизвестных номеров в отдельную папку. Еще добавлен инструмент Hold Assist, который будет "стоять в очереди" на линии поддержки вместо пользователя и уведомит, когда оператор будет готов к разговору.

Умные карты и другие новшества

Фирменные карты Apple Maps научились запоминать предпочтительные маршруты пользователя и заранее предупреждать о задержках или пробках. А в платежном сервисе Apple Wallet теперь получится хранить цифровые копии паспортов. Наконец, на планшетах iPad с их отдельной модификацией системы iPadOS 26 внедрят полноценную многооконность, как на настольных компьютерах.

Какие модели получат iOS 26

Обновление будет доступно для широкого спектра устройств. Его получат все смартфоны бренда, начиная с линейки iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения). Среди планшетов апдейт придет на iPad Pro (11-дюймовые 1-го поколения и новее; 12,9-дюймовые 3-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (8-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее). Также watchOS 26 смогут установить владельцы часов Apple Watch Series 6 и всех последующих часов, включая версии SE и Ultra.

