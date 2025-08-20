Базовые iPhone останутся без памяти: Apple придумала хитрый ход, чтобы покупали дорогие модели

В сети ширятся слухи, что обновление iOS 26 будет весить почти 50 Гб, и половина памяти базовых iPhone уйдет на одну только систему.

Шокированные пользователи обсуждают эту информацию на Reddit и делятся скриншотами загрузки.

Загрузка iOS 26 (скриншот) Фото: Скриншот

Особенно обеспокоены владельцы базовых моделей с памятью 128 ГБ – ведь для них это может означать, что ради установки iOS 26 придется пожертвовать личными файлами и приложениями, иначе на телефоне просто не останется места.

Высказываются предположения, что таким образом компания Apple старается просто вынуждать людей покупать более дорогие смартфоны с более обширной памятью – от 256 ГБ и выше.

Впрочем, не у всех пользователей iOS 26 занимает 50 ГБ. Есть скриншоты, на которых видно, что показатели совсем не такие устрашающие.

iOS 26 (скриншот загрузки) Фото: Reddit

Похоже, что размер системы может отличаться в зависимости от модели смартфона, установленных на нем приложений и других факторов. К тому же, пока что речь идет о бета-версии с дополнительными техническими файлами. Разработчики советуют не ставить эту версию на iPhone с малым объемом памяти и ждать официального релиза в сентябре.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что финальная версия iOS 26 будет намного легче. Так что владельцы базовых iPhone все же могут оказаться в ситуации, когда придется выбирать между обновлением и нехваткой памяти телефона.

