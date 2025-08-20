Базові iPhone залишаться без пам'яті: Apple придумала хитрий хід, щоб купували дорогі моделі

У мережі ширяться чутки, що оновлення iOS 26 важитиме майже 50 Гб, і половина пам'яті базових iPhone піде на одну тільки систему.

Шоковані користувачі обговорюють цю інформацію на Reddit і діляться скріншотами завантаження.

Завантаження iOS 26 (скріншот) Фото: Скриншот

Особливо стурбовані власники базових моделей з пам'яттю 128 ГБ — адже для них це може означати, що заради встановлення iOS 26 доведеться пожертвувати особистими файлами і додатками, інакше на телефоні просто не залишиться місця.

Висловлюються припущення, що таким чином компанія Apple намагається просто змушувати людей купувати дорожчі смартфони з більшою пам'яттю — від 256 ГБ і вище.

Втім, не у всіх користувачів iOS 26 займає 50 ГБ. Є скріншоти, на яких видно, що показники зовсім не такі страхітливі.

iOS 26 (скріншот завантаження) Фото: Reddit

Схоже, що розмір системи може відрізнятися залежно від моделі смартфона, встановлених на ньому додатків та інших факторів. До того ж, поки що йдеться про бета-версію з додатковими технічними файлами. Розробники радять не ставити цю версію на iPhone з малим об'ємом пам'яті та чекати офіційного релізу у вересні.

Проте експерти сумніваються, що фінальна версія iOS 26 буде набагато легшою. Тож власники базових iPhone все ж можуть опинитися в ситуації, коли доведеться обирати між оновленням і нестачею пам'яті телефону.

Нагадаємо, деякі iPhone вже пора викинути, оскільки вони не отримають оновлення операційної системи iOS. Зокрема, iOS 26 не буде підтримуватися смартфонами iPhone XS, XR, XS Max і більш ранніми моделями.

