Не варто витрачатися на новий iPhone, якщо змінити всього лише 5 налаштувань

Компанія Apple випустила оновлення iOS 18.6, що містить важливі виправлення, а вже наступного місяця очікується вихід iOS 26. Поки що можна підготуватися до цієї події і проапгрейдити свій iPhone.

Є досить прості налаштування, які перетворюють роботу смартфона до невпізнання, пише cnet.com. Експерти видання дали рекомендації, які з цих налаштувань бажано змінити.

Кнопки за замовчуванням

Як зазначають фахівці, нижні кути екрана блокування iPhone — це найважливіші точки. Але до iOS 18 ці місця займали кнопки ліхтарика і камери, і змінити їхнє положення було неможливо. В iOS 18 така опція нарешті з'явилася. Наприклад, можна додати кнопки для розпізнавання музики через Shazam, увімкнення темного режиму, встановлення будильника або таймера, увімкнення режиму польоту.

Як це зробити:

На екрані блокування iPhone торкніться будь-якої частини екрана й утримуйте її, поки не з'явиться кнопка "Налаштувати". Вам буде потрібно розблокувати телефон за допомогою Face ID, Touch ID або пароля. Якщо відкривається головний екран, проведіть пальцем вниз від центру верхнього краю екрана (а не від правого краю, щоб відкрити "Пункт управління").

Натисніть "Налаштувати", а потім виберіть "Екран блокування".

Видаліть одну з кнопок, натиснувши кнопку "мінус" на значку.

Щоб замінити кнопку іншою функцією, торкніться її місця (тепер зі значком "плюс"), а потім виберіть потрібну функцію на наступному екрані.

Сортування пошти

Нова функція категорій створює віртуальні категорії для основних повідомлень, транзакцій і оновлень, а також автоматично сортує ваші повідомлення. Якщо вас щось у цьому не влаштовує, є два варіанти.

Якщо категорії вам корисні, але ви все одно хочете переглядати вхідні повідомлення саме в хронологічному порядку, проведіть пальцем праворуч від категорій і натисніть "Вся пошта".

Якщо категорії вам не потрібні, взагалі вимкніть їх — натисніть на меню з трьома крапками в правому верхньому кутку, а потім натисніть "Перегляд списку".

Новий вигляд екрана

Начебто проста опція пересувати значки на екрані важлива для користувачів iPhone, оскільки раніше в iOS завжди була фіксована структура. Додатки додавалися зверху вниз, зліва направо. Можна було змінити порядок відображення значків і перемістити їх на інші екрани, але на цьому різноманітність і закінчувалася.

В iOS 18 додатки можна розміщувати практично де завгодно. А на всіх головних екранах нарешті став доступний темний режим.

Щоб упорядкувати додатки, натисніть і утримуйте головний екран, щоб увімкнути режим погойдування, а потім перетягніть значки на нові місця.

Ви також можете швидко перетворити сумісні додатки на віджети, що відображають більше інформації. Наприклад, карти можуть являти собою карту вашого поточного місця розташування з кнопками швидкого доступу для пошуку потрібних локацій.

Конфіденційність даних

В iOS 18 з'явилася можливість блокувати і приховувати додатки. Ця опція стане в пригоді, наприклад, коли ви даєте телефон другу, щоб він подивився фотографії, але не хочете, щоб він випадково побачив щось зайве.

Щоб змінити ці налаштування:

Натисніть і утримуйте значок додатка, який хочете заблокувати, і виберіть у меню, що з'явилося, пункт "Вимагати Face ID" (або "Вимагати Touch ID", або "Вимагати код-пароль").

Підтвердіть свій вибір, натиснувши пункт "Вимагати Face ID" (або аналогічний) у наступному діалоговому вікні.

Налаштування календаря

В iOS 18 у режимі перегляду "Місяць" у портретній орієнтації тепер можна звести або розвести два пальці, щоб побачити більше або менше деталей. При збільшенні масштабу окремі події відображаються у вигляді кольорових смуг, а потім у вигляді позначених подій із зазначенням часу, зберігаючи при цьому сітку днів і тижнів місяця.

У режимі перегляду "День", який відображає розклад по годинах, тепер є новий режим перегляду "Декілька днів", що відображає два послідовних дні. Таким чином, вам не доведеться повертати телефон в альбомну орієнтацію, щоб подивитися, що там далі буде. Для цього:

Натисніть кнопку "Перегляд" у верхній частині режиму перегляду "Один день" і виберіть "Кілька днів" у спливаючому меню.

