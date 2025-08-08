Чому iPhone ніяк не наздожене Android: уся справа в одній базовій функції

Телефони iPhone заслужено вважаються одними з найкращих. Тим більше дивно, що вони відстають від конкурентів, коли йдеться про дуже просту функцію.

Роздільні регулятори гучності — мабуть, єдине, чого не вистачає під час використання iPhone, пише phonearena.com. Це начебто не дуже помітна функція Android, і водночас вона робить операційну систему Google кращою загалом.

Що не так із гучністю на iPhone

Власники iPhone досі використовують єдиний універсальний повзунок гучності, який керує гучністю і сповіщень, і мультимедіа, зазначають експерти видання. Причому ці функції взаємопов'язані: якщо відключити перемикач "Змінювати кнопками" в меню "Звук і тактильні сигнали", гучність дзвінка також буде об'єднана з іншими елементами управління гучністю. Це ще більше обмежить можливості керувати гучністю окремих елементів.

Може виникнути досить безглузда ситуація, коли ви чекаєте на важливий дзвінок, а в цей час вам надходить купа гучних звукових сповіщень. На iPhone уникнути такого майже неможливо — хіба що ви перейдете в режими фокусування і налаштуєте, які додатки можуть надсилати вам сповіщення, а які — ні. Але це досить виснажливий і складний процес, особливо порівняно з легкістю управління на Android.

Ніби на противагу iPhone, на смартфонах Android ще з 2011 року з'явилися окремі повзунки регулювання гучності. Можна окремо налаштовувати гучність для будильників, сповіщень, мультимедіа та дзвінків, причому налаштування інтуїтивно зрозумілі і легко змінюються.

Для виправлення ситуації Apple могла б просто зробити зручніший повзунок гучності, вважають фахівці. На їхню думку, взагалі незрозуміло, чому розробники досі упускали таку можливість.

Наприклад, окремий регулятор гучності можна реалізувати всередині повзунка гучності в "Пункті управління". Тривале натискання на повзунок гучності могло б відкривати аналогічне меню, яке давало б змогу користувачам iPhone окремо регулювати гучність дзвінка, сповіщень і мультимедіа.

Також стало відомо, як продовжити час роботи батареї на iPhone і Android. Наприклад, можна відключити автоматичну яскравість екрана або ввімкнути режим енергозбереження.