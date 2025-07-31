Apple відстала від життя: 5 функцій Android, яких досі немає в iPhone

Apple час від часу впроваджує в iPhone функції, які власники смартфонів на Android використовують роками, але багатьох із них досі не вистачає.

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Люди, які переходять з Android на iOS, іноді відчувають дискомфорт, оскільки не можуть робити звичні та зручні речі. Журналіст видання How To Geek Сідні Батлер назвав 5 найважливіших для нього.

Поділ екрана

Функція дає змогу розділити екран смартфона на дві функціональні частини, щоб працювати з кожною з них незалежно. Вона сильно підвищує багатозадачність. Наприклад, можна відкрити застосунок соціальної мережі X на одній половині і Yootube — на іншій, щоб одночасно дивитися відео та перевіряти сповіщення.

Поділ екрана вже давно є на iPad, але досі недоступний на iPhone. З огляду на те, наскільки великі та якісні екрани у сучасних iPhone, досить дивно, що такої можливості досі немає.

Функція поділу екрана на Samsung Galaxy S22 Фото: How to Geek

Гостьовий режим і кілька облікових записів

Функція Android, яка дає змогу без побоювання передати смартфон іншій людині, не даючи можливості переглядати особисті фото або іншу конфіденційну інформацію. Крім того, це дає змогу створювати окремі профілі, щоб розділяти роботу та особисте життя.

На думку автора, функція більше буде корисна для iPad, але iPhone вона теж стане в нагоді.

Регулятор гучності

На пристрої Android для кожного параметра аудіосистеми передбачено свій власний повзунок гучності. Тому ігри, повідомлення, дзвінок тощо мають власний повзунок, і ви можете в будь-який момент відрегулювати гучність парою натискань.

На iPhone (або iPad) все інакше: там лише один повзунок гучності, і регулювання гучності залежить від відтвореного треку. Це означає, що можна випадково вимкнути звук повідомлень або дзвінка, не бажаючи того, і тоді доведеться копатися в налаштуваннях, щоб повернути все на свої місця.

Apple зробила деякі нові функції (наприклад, Stage Manager) опціональними режимами, між якими можна перемикатися. Для розробників не складе великих труднощів зробити подібну альтернативу для системи регулювання гучності.

Доступ до сховища через USB

Android надає доступ до внутрішньої пам'яті телефону при підключенні до USB, як до звичайного накопичувача. При підключенні iPhone або iPad до комп'ютера з Windows він відображається як медіапристрій, наприклад, MP3-плеєр або камера. Таким чином можна копіювати фотографії та відео, але ніяк не можна вплинути на решту файлової системи, що часом незручно.

Apple виконала величезну роботу, дозволивши нам використовувати USB-флешки і SSD з iPhone і iPad. Додаток "Файли" значно покращився, а деякі програми, наприклад, Lumafusion, можуть працювати з даними безпосередньо на зовнішньому диску, не копіюючи їх. Є навіть накопичувачі MagSafe, які дають змогу під'єднати SSD до телефона і знімати високоякісне відео просто на нього.

Клонування додатків

На Android можна "клонувати" додатки, тобто встановлювати дві окремі копії одного додатка, які потім можуть працювати незалежно один від одного. Нічого схожого в iOS досі немає. Єдиний обхідний шлях на даний момент — використовувати стороннє рішення, наприклад, Parallel Space.

Клонування додатків корисно використовувати для додатків, які не підтримують кілька профілів або користувачів, наприклад, месенджери. Таким чином можна створити окремі облікові записи для різних цілей.

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Повідомляли також, що на iPhone повертається сумнівна функція, яку раніше видалили через критику — зведення повідомлень. Вони можуть з'явитися після оновлення операційної системи iOS 26.