Як змусити iPhone працювати по максимуму: топ 5 налаштувань, які треба змінити

Компанія Apple працює над оновленням iOS 26 і обіцяє в ньому багато нових корисних функцій. Але це не означає, що обов'язково треба чекати презентації у вересні — багато хороших опцій уже є в iOS 18.5, випущеному в травні цього року.

Related video

Усі поліпшення дуже прості в застосуванні, пише cnet.com, і вони якраз стануть у пригоді, якщо ваш iPhone став повільнішим або просто працює не так, як вам хотілося б.

Вимкніть категорії в "Пошті"

Традиційно поштовий застосунок веде хронологічний список, але він може стати занадто громіздким, якщо ви отримуєте багато рекламних акцій, квитанцій тощо.

Нова функція категорій створює віртуальні категорії для основних повідомлень, транзакцій, оновлень та акцій, а також автоматично сортує ваші повідомлення.

Якщо вам це з якоїсь причини не подобається, то ви можете:

зберегти хронологічний порядок — для цього проведіть праворуч від категорій і натисніть "Вся пошта",

повністю відключити категорії — натисніть на меню з трьома крапками (... ) у правому верхньому куті, а потім натисніть "Перегляд списку".

Налаштуйте "Пріоритети"

Ця порада стане в пригоді для моделей iPhone, що підтримують Apple Intelligence.

Перейдіть до "Налаштувань" > "Повідомлення" і в розділі Apple Intelligence натисніть "Пріоритет повідомлень".

У міру надходження нових сповіщень Apple Intelligence визначає, які з них найважливіші для вас. На екрані налаштувань ви можете ввімкнути або вимкнути пріоритетні сповіщення для окремих застосунків.

Оновіть домашній екран

iOS завжди вирізнявся своєю фіксованою структурою. Додатки зазвичай додавалися зверху вниз, зліва направо. Можна було змінити порядок відображення значків і перемістити їх на інші екрани, але на цьому різноманітність і закінчувалася.

В iOS 18 додатки можна розміщувати, як завгодно. Вірніше, вони як і раніше прив'язані до сітки, але можуть розташовуватися вільно. Крім того, темний режим нарешті став доступний на всіх головних екранах iPhone, пропонуючи можливість змінювати колір значків і яскравість шпалер.

Щоб перейти в темний режим:

торкніться головного екрана й утримуйте його, щоб перейти в режим погойдування,

натисніть кнопку "Змінити" в лівому верхньому кутку і виберіть "Налаштувати" в меню,

у нижній частині екрана виберіть режим для значків і фону.

Між іншим, є і ще одна нова незвичайна опція — "Тоновані значки". Як зрозуміло з назви, вона дає змогу тонувати всі значки додатків в одному кольорі.

Приховайте "секретні" додатки

Якщо ви хочете, щоб дані залишалися прихованими, або хочете додати додатковий рівень захисту для конфіденційної інформації, в iOS 18 з'явилася можливість блокувати і приховувати додатки.

Для цього:

натисніть і утримуйте значок додатка, який хочете заблокувати, і виберіть у меню, що з'явилося, пункт "Вимагати Face ID" або "Вимагати Touch ID" (або ж "Вимагати код-пароль", якщо Face ID або Touch ID вимкнено)

підтвердіть свій вибір, натиснувши пункт "Вимагати Face ID" (або аналогічний) у наступному діалоговому вікні.

Про всяк випадок деяку інформацію краще приховати (скріншот) Фото: cnet.com

Вимкніть "зациклене" відео

Деяких користувачів дратує функція, коли відео автоматично відтворюються знову і знову, поки не натиснеш кнопку "Пауза". Якщо ви з їхнього числа, то ця опція для вас.

Щоб прибрати "зациклений" режим відтворення:

перейдіть у "Налаштування" > "Фотографії",

прокрутіть униз, поки не побачите "Циклічне відео", і вимкніть цю опцію.

Тепер відео відтворюватиметься автоматично, але потім зупиниться наприкінці, як і має бути.

Раніше стало відомо, що деякі телефони "відстали від життя" і не отримають оновлення iOS 26. До цієї категорії потрапили, зокрема, моделі iPhone XR, iPhone XS Max та iPhone XS.

Що стосується майбутніх прем'єр Apple, то у вересні цього року компанія представить нову лінійку своїх гаджетів, зокрема найтонший смартфон iPhone 17 Air.