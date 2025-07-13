Как заставить iPhone работать по максимуму: топ-5 настроек, которые надо изменить

Компания Apple работает над обновлением iOS 26 и обещает в нем много новых полезных функций. Но это не значит, что обязательно надо ждать презентации в сентябре – много хороших опций уже есть в iOS 18.5, выпущенном в мае этого года.

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Все улучшения очень просты в применении, пишет cnet.com, и они как раз пригодятся, если ваш iPhone стал более медленным или просто работает не так, как вам хотелось бы.

Отключите категории в «Почте»

Традиционно почтовое приложение ведёт хронологический список, но он может стать слишком громоздким, если вы получаете много рекламных акций, квитанций и тому подобного.

Новая функция категорий создаёт виртуальные категории для основных сообщений, транзакций, обновлений и акций, а также автоматически сортирует ваши сообщения.

Если вам это по какой-то причине не нравится, то вы можете:

сохранить хронологический порядок – для этого проведите вправо от категорий и нажмите «Вся почта»,

полностью отключить категории – нажмите на меню с тремя точками ( … ) в правом верхнем углу, а затем нажмите «Просмотр списка».

Настройте «Приоритеты»

Этот совет пригодится для моделей iPhone, поддерживающих Apple Intelligence.

Перейдите в «Настройки» > «Уведомления» и в разделе Apple Intelligence нажмите «Приоритет уведомлений».

По мере поступления новых уведомлений Apple Intelligence определяет, какие из них наиболее важны для вас. На экране настроек вы можете включить или отключить приоритетные уведомления для отдельных приложений.

Обновите домашний экран

iOS всегда отличался своей фиксированной структурой. Приложения обычно добавлялись сверху вниз, слева направо. Можно было изменить порядок отображения значков и переместить их на другие экраны, но на этом разнообразие и заканчивалось.

В iOS 18 приложения можно размещать, как угодно. Вернее, они по-прежнему привязаны к сетке, но могут располагаться свободно. Кроме того, тёмный режим наконец-то стал доступен на всех главных экранах iPhone, предлагая возможность менять цвет значков и яркость обоев.

Чтобы перейти в темный режим:

коснитесь главного экрана и удерживайте его, чтобы перейти в режим покачивания,

нажмите кнопку «Изменить» в левом верхнем углу и выберите «Настроить» в меню,

в нижней части экрана выберите режим для значков и фона.

Между прочим, есть и еще одна новая необычная опция – «Тонированные значки». Как ясно из названия, она позволяет тонировать все значки приложений в одном цвете.

Скройте «секретные» приложения

Если вы хотите, чтобы данные оставались скрытыми, или хотите добавить дополнительный уровень защиты для конфиденциальной информации, в iOS 18 появилась возможность блокировать и скрывать приложения.

Для этого:

нажмите и удерживайте значок приложения, которое хотите заблокировать, и выберите в появившемся меню пункт «Требовать Face ID» или «Требовать Touch ID» (или же «Требовать код-пароль», если Face ID или Touch ID отключены)

подтвердите свой выбор, нажав пункт «Требовать Face ID» (или аналогичный) в следующем диалоговом окне.

На всякий случай некоторую информацию лучше скрыть (скриншот) Фото: cnet.com

Отключите «зацикленное» видео

Некоторых пользователей раздражает функция, когда видео автоматически воспроизводятся снова и снова, пока не нажмёшь кнопку «Пауза». Если вы из их числа, то эта опция для вас.

Чтобы убрать «зацикленный» режим воспроизведения:

перейдите в «Настройки» > «Фотографии»,

прокрутите вниз, пока не увидите «Циклическое видео», и отключите эту опцию.

Теперь видео будет воспроизводиться автоматически, но затем остановится в конце, как и должно быть.

Ранее стало известно, что некоторые телефоны "отстали от жизни" и не получат обновления iOS 26. В эту категорию попали, в частности, модели iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS.

Что касается будущих премьер Apple, то в сентябре этого года компания представит новую линейку своих гаджетов, в том числе самый тонкий смартфон iPhone 17 Air.