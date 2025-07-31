Apple отстала от жизни: 5 функций Android, которых до сих пор нет у iPhone

Apple время от времени внедряет в iPhone функции, которые владельцы смартфонов на Android используют годами, но многих из них до сих пор не хватает.

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Люди, которые переходят с Android на iOS, иногда испытывают дискомфорт, поскольку не могут делать привычные и удобные вещи. Журналист издания How To Geek Сидни Батлер назвал 5 самых важных для него.

Разделение экрана

Функция позволяет разделить экран смартфона на две функциональные части, чтобы работать с каждой из них независимо. Она сильно повышает многозадачность. Например, можно открыть приложение социальной сети X на одной половине и Yootube — на другой, чтобы одновременно смотреть видео и проверять уведомления.

Разделение экрана уже давно есть на iPad, но до сих пор недоступно на iPhone. Учитывая, насколько большие и качественные экраны у современных iPhone, довольно удивительно, что такой возможности до сих пор нет.

Функция разделения экрана на Samsung Galaxy S22 Фото: How to Geek

Гостевой режим и несколько учетных записей

Функция Android, которая позволяет без опаски передать смартфон другому человеку, не давая возможности просматривать личные фото или другую конфиденциальную информацию. Кроме того, это позволяет создавать отдельные профили, чтобы разделять работу и личную жизнь.

По мнению автора, функция больше будет полезна для iPad, но iPhone она тоже придется кстати.

Регулятор громкости

На устройстве Android для каждого параметра аудиосистемы предусмотрен свой собственный ползунок громкости. Поэтому игры, уведомления, звонок и так далее имеют собственный ползунок, и вы можете в любой момент отрегулировать громкость парой нажатий.

На iPhone (или iPad) все иначе: там всего один ползунок громкости, и регулировка громкости зависит от воспроизводимого трека. Это значит, что можно случайно отключить звук уведомлений или звонка, не желая того, и тогда придется копаться в настройках, чтобы вернуть все на свои места.

Apple сделала некоторые новые функции (например, Stage Manager) опциональными режимами, между которыми можно переключаться. Для разработчиков не составит большого труда сделать подобную альтернативу для системы регулировки громкости.

Доступ к хранилищу через USB

Android предоставляет доступ к внутренней памяти телефона при подключении к USB, как к обычному накопителю. При подключении iPhone или iPad к компьютеру с Windows он отображается как медиаустройство, например, MP3-плеер или камера. Таким образом можно копировать фотографии и видео, но никак нельзя повлиять на остальную файловую систему, что порой неудобно.

Apple проделала огромную работу, позволив нам использовать USB-флешки и SSD с iPhone и iPad. Приложение "Файлы" значительно улучшилось, а некоторые приложения, например, Lumafusion, могут работать с данными непосредственно на внешнем диске, не копируя их. Есть даже накопители MagSafe, которые позволяют подключить SSD к телефону и снимать высококачественное видео прямо на него.

Клонирование приложений

На Android можно "клонировать" приложения, то есть устанавливать две отдельные копии одного приложения, которые затем могут работать независимо друг от друга. Ничего похожего в iOS до сих пор нет. Единственный обходной путь на данный момент — использовать стороннее решение, например, Parallel Space.

Клонирование приложений полезно использовать для приложений, которые не поддерживают несколько профилей или пользователей, например, мессенджеры. Таким образом можно создать отдельные учетные записи для разных целей.

Ранее писали, как заставить iPhone работать лучше. Эксперты назвали 5 настроек, которые стоит изменить.

Сообщали также, что на iPhone возвращается сомнительная функция, которую раньше удалили из-за критики — сводки уведомлений. Они могут появиться после обновления операционной системы iOS 26.