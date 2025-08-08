Почему iPhone никак не догонит Android: все дело в одной базовой функции

Телефоны iPhone заслуженно считаются одними из лучших. Тем более удивительно, что они отстают от конкурентов, когда речь идет об очень простой функции.

Раздельные регуляторы громкости — пожалуй, единственное, чего не хватает при использовании iPhone, пишет phonearena.com. Это вроде бы не очень заметная функция Android, и в то же время она делает операционную систему Google лучшей в целом.

Что не так с громкостью на iPhone

Владельцы iPhone до сих пор используют единый универсальный ползунок громкости, который управляет громкостью и уведомлений, и мультимедиа, отмечают эксперты издания. Причем эти функции взаимосвязаны: если отключить переключатель «Изменять кнопками» в меню «Звук и тактильные сигналы», громкость звонка также будет объединена с остальными элементами управления громкостью. Это еще больше ограничит возможности управлять громкостью отдельных элементов.

Может возникнуть довольно нелепая ситуация, когда вы ждете важного звонка, а в это время вам приходит куча громких звуковых уведомлений. На iPhone избежать такого почти невозможно – разве что вы перейдете в режимы фокусировки и настроите, какие приложения могут отправлять вам уведомления, а какие – нет. Но это довольно утомительный и сложный процесс, особенно по сравнению с легкостью управления на Android.

Как бы в противовес iPhone, на смартфонах Android еще с 2011 года появились отдельные ползунки регулировки громкости. Можно отдельно настраивать громкость для будильников, уведомлений, мультимедиа и звонков, причем настройки интуитивно понятны и легко меняются.

Для исправления ситуации Apple могла бы просто сделать более удобный ползунок громкости, считают специалисты. По их мнению, вообще непонятно, почему разработчики до сих пор упускали такую возможность.

Например, отдельный регулятор громкости можно реализовать внутри ползунка громкости в «Пункте управления». Длительное нажатие на ползунок громкости могло бы открывать аналогичное меню, позволяющее пользователям iPhone раздельно регулировать громкость звонка, уведомлений и мультимедиа.

