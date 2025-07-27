Как продлить время работы батареи на iPhone и Android: 5 простых советов

Батарея может разряжаться именно тогда, когда телефон больше всего нужен. Эти простые, но эффективные советы помогут избежать неприятных сюрпризов и продлить время работы смартфона без подзарядки.

Related video

Чтобы избежать неприятностей с разряженным телефоном в важный момент, воспользуйтесь этими пятью проверенными лайфхаками для экономии заряда, пишет Express.

1. Отключите автоматическую яркость экрана

Дисплей — один из самых больших "пожирателей" энергии. Функция автояркости полезна, но она часто увеличивает подсветку до максимума. Если вы выключите ее, то сможете сохранить больше заряда, поддерживая яркость на минимально комфортном уровне.

Как выключить:

iPhone: Настройки > Специальные возможности > Дисплей и размер текста > отключить "Автояркость"

Настройки > Специальные возможности > Дисплей и размер текста > отключить "Автояркость" Android: Настройки > Дисплей > отключить "Адаптивная яркость" (или подобная формулировка)

2. Включите темный режим

Большинство современных телефонов используют OLED-дисплеи. Они потребляют меньше энергии при показе темных цветов. Темный режим уменьшает нагрузку на батарею, ведь пиксели не светятся настолько ярко.

Как включить:

iPhone: Настройки > Дисплей и яркость > Вид > Темный

Настройки > Дисплей и яркость > Вид > Темный Android: Настройки > Дисплей > выбрать "Темный режим"

3. Активируйте режим энергосбережения

Эта функция автоматически уменьшает потребление энергии, ограничивая фоновую активность, обновление почты и синхронизацию.

Как включить:

iPhone: Настройки > Батарея > Включить "Режим энергосбережения"

Настройки > Батарея > Включить "Режим энергосбережения" Android: Настройки > Батарея > Включить "Энергосбережение"

На Android дополнительно отключаются такие функции, как высокий уровень яркости, фоновое освещение, высокая частота обновления, Always-on Display и тому подобное.

4. Настройте экран под себя

Многие параметры экрана можно изменить вручную, чтобы снизить энергопотребление. Даже без активного режима энергосбережения, эти настройки помогут продлить жизнь батареи.

На iPhone:

Отключить "True Tone": Настройки > Дисплей и яркость: Настройки > Дисплей и яркость

Ограничить частоту кадров до 60 Гц: Настройки > Специальные возможности > Движение > Включить "Ограничить частоту кадров"

На Андроиде:

Уменьшить разрешение и частоту обновления экрана (для моделей с соответствующей поддержкой)

5. Настройте зарядку для длительного сохранения батареи

Хотя это не дает мгновенной экономии заряда, правильная зарядка помогает сохранить ресурс батареи на долгие годы.

На iPhone:

Ограничение заряда: Настройки > Батарея > Ограничение заряда (установите максимум, например, 80%)

Или: Включите "Оптимизированная зарядка" — телефон заряжается до 80%, а остальное добирает перед пробуждением (если вы ставите будильник)

На Android (Samsung):

Настройки > Батарея > Защита батареи > Включить (режимы: Базовый, Адаптивный, Максимальный)

Кроме того, рекомендуется отключить быструю зарядку, если вы хотите уменьшить износ аккумулятора в долгосрочной перспективе.

Напомним, китайская компания Vivo может вскоре представить две новые модели бюджетной серии Y — Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G. Оба смартфона могут похвастаться мощными аккумуляторами.

Фокус также писал, что эксперты проанализировали характеристики разных девайсов и составили собственный топ-3 бюджетных смартфонов с хорошими батареями.