Бюджетные смартфоны с сильной батареей: узнайте, какие модели попали в топ-3 (фото)
Одной из самых важных характеристик современного смартфона является мощный аккумулятор. Причем не имеет значения, флагманский это телефон или бюджетный, – батарея решает все.
Производители уделяют много внимания батареям своих смартфонов, но некоторым все-таки удается об этом позаботиться лучше конкурентов, пишет androidauthority.com. Эксперты издания проанализировали характеристики разных девайсов и составили собственный топ-3 бюджетных смартфонов с хорошими батареями.
Google Pixel 9a
Этот телефон-бюджетник справляется с задачей продержаться целый день благодаря мощному аккумулятору емкостью 5100 мА/ч. Причем речь идет о достаточно высокой активности пользователя.
К тому же, у Pixel 9a есть встроенная технология Gemini, отличная камера и семь лет обновлений Android.
Единственный недостаток – более медленная, чем у других смартфонов-бюджетников, полная зарядка (требует примерно полтора часа).
CMF Phone 1
Отличный бюджетный смартфон от британского бренда Nothing. Его батарея емкостью 5000 мА/ч выдерживает более 10 часов веб-серфинга или звонков в Zoom, а также более 18 часов просмотра видео в формате 4K.
CMF Phone 1 отлично подходит для повседневных задач: он может записывать видео в формате 4K в течение семи часов и более девяти часов – фотографировать.
Полная зарядка потребует около часа – и такой показатель не уступает даже некоторым флагманам.
Motorola Razr Ultra (2025)
Это чемпион по времени автономной работы среди складных смартфонов. 7-дюймовый складной дисплей в сочетании с половинным фронтальным дисплеем обеспечивают компактность и удобство. И если раньше формат складного телефона подразумевал компромисс в смысле мощности, то эта модель превосходит даже более крупные «раскладушки».
Батарея емкостью 4700 мА/ч может составить конкуренцию некоторым традиционным 6-дюймовым флагманам – ее хватит на целый насыщенный день с играми и множеством веб-задач. А зарядить Motorola Razr Ultra (2025) получится менее чем за час.
Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ тоже назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.
Модель Motorola Razr Ultra была включена в список смартфонов Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание привлек дизайн смартфона – деревянная задняя панель и необычная отделка из кожи и атласа.