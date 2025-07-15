Бюджетные смартфоны с сильной батареей: узнайте, какие модели попали в топ-3 (фото)

Одной из самых важных характеристик современного смартфона является мощный аккумулятор. Причем не имеет значения, флагманский это телефон или бюджетный, – батарея решает все.

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Производители уделяют много внимания батареям своих смартфонов, но некоторым все-таки удается об этом позаботиться лучше конкурентов, пишет androidauthority.com. Эксперты издания проанализировали характеристики разных девайсов и составили собственный топ-3 бюджетных смартфонов с хорошими батареями.

Google Pixel 9a

Этот телефон-бюджетник справляется с задачей продержаться целый день благодаря мощному аккумулятору емкостью 5100 мА/ч. Причем речь идет о достаточно высокой активности пользователя.

К тому же, у Pixel 9a есть встроенная технология Gemini, отличная камера и семь лет обновлений Android.

Google Pixel 9a может выдержать целый день напряженной работы Фото: wired.com

Единственный недостаток – более медленная, чем у других смартфонов-бюджетников, полная зарядка (требует примерно полтора часа).

CMF Phone 1

Отличный бюджетный смартфон от британского бренда Nothing. Его батарея емкостью 5000 мА/ч выдерживает более 10 часов веб-серфинга или звонков в Zoom, а также более 18 часов просмотра видео в формате 4K.

CMF Phone 1 отлично подходит для повседневных задач: он может записывать видео в формате 4K в течение семи часов и более девяти часов – фотографировать.

CMF Phone 1 – пример мощного "бюджетника" Фото: CMF

Полная зарядка потребует около часа – и такой показатель не уступает даже некоторым флагманам.

Motorola Razr Ultra (2025)

Это чемпион по времени автономной работы среди складных смартфонов. 7-дюймовый складной дисплей в сочетании с половинным фронтальным дисплеем обеспечивают компактность и удобство. И если раньше формат складного телефона подразумевал компромисс в смысле мощности, то эта модель превосходит даже более крупные «раскладушки».

Motorola Razr Ultra (2025) может "побить" даже некоторых флагманов Фото: Future

Батарея емкостью 4700 мА/ч может составить конкуренцию некоторым традиционным 6-дюймовым флагманам – ее хватит на целый насыщенный день с играми и множеством веб-задач. А зарядить Motorola Razr Ultra (2025) получится менее чем за час.

Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов . Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ тоже назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.