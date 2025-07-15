Бюджетні смартфони з сильною батареєю: дізнайтеся, які моделі потрапили в топ 3 (фото)

Однією з найважливіших характеристик сучасного смартфона є потужний акумулятор. Причому не має значення, флагманський це телефон чи бюджетний, — батарея вирішує все.

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Виробники приділяють багато уваги батареям своїх смартфонів, але деяким все-таки вдається про це подбати краще за конкурентів, пише androidauthority.com. Експерти видання проаналізували характеристики різних девайсів і склали власний топ-3 бюджетних смартфонів з хорошими батареями.

Google Pixel 9a

Цей телефон-бюджетник справляється із завданням протриматися цілий день завдяки потужному акумулятору ємністю 5100 мА/год. Причому йдеться про досить високу активність користувача.

До того ж, у Pixel 9a є вбудована технологія Gemini, чудова камера і сім років оновлень Android.

Google Pixel 9a може витримати цілий день напруженої роботи Фото: wired.com

Єдиний недолік — повільніша, ніж в інших смартфонів-бюджетників, повна зарядка (потребує приблизно півтори години).

CMF Phone 1

Відмінний бюджетний смартфон від британського бренду Nothing. Його батарея ємністю 5000 мА/год витримує понад 10 годин веб-серфінгу або дзвінків у Zoom, а також понад 18 годин перегляду відео у форматі 4K.

CMF Phone 1 чудово підходить для повсякденних завдань: він може записувати відео у форматі 4K протягом семи годин і понад дев'ять годин — фотографувати.

CMF Phone 1 — приклад потужного "бюджетника" Фото: CMF

Повна зарядка потребує близько години — і такий показник не поступається навіть деяким флагманам.

Motorola Razr Ultra (2025)

Це чемпіон за часом автономної роботи серед складних смартфонів. 7-дюймовий складаний дисплей у поєднанні з половинним фронтальним дисплеєм забезпечують компактність і зручність. І якщо раніше формат складного телефону мав на увазі компроміс у сенсі потужності, то ця модель перевершує навіть більші "розкладачки".

Motorola Razr Ultra (2025) може "побити" навіть деяких флагманів Фото: Future

Батарея ємністю 4700 мА/год може скласти конкуренцію деяким традиційним 6-дюймовим флагманам — її вистачить на цілий насичений день з іграми та безліччю веб-завдань. А зарядити Motorola Razr Ultra (2025) вийде менш ніж за годину.

Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів . Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг теж називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.