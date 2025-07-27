Як подовжити час роботи батареї на iPhone та Android: 5 простих порад

Батарея може розряджатися саме тоді, коли телефон найбільше потрібен. Ці прості, але ефективні поради допоможуть уникнути неприємних сюрпризів і подовжити час роботи смартфона без підзарядки.

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Щоб уникнути неприємностей із розрядженим телефоном у важливий момент, скористайтеся цими п’ятьма перевіреними лайфхаками для економії заряду, пише Express.

1. Вимкніть автоматичну яскравість екрана

Дисплей — один із найбільших "пожирачів" енергії. Функція автояскравості корисна, але вона часто збільшує підсвічування до максимуму. Якщо ви вимкнете її, то зможете зберегти більше заряду, підтримуючи яскравість на мінімально комфортному рівні.

Як вимкнути:

iPhone: Налаштування > Спеціальні можливості > Дисплей і розмір тексту > вимкнути "Автояскравість"

Налаштування > Спеціальні можливості > Дисплей і розмір тексту > вимкнути "Автояскравість" Android: Налаштування > Дисплей > вимкнути "Адаптивна яскравість" (або подібне формулювання)

2. Увімкніть темний режим

Більшість сучасних телефонів використовують OLED-дисплеї. Вони споживають менше енергії при показі темних кольорів. Темний режим зменшує навантаження на батарею, адже пікселі не світяться настільки яскраво.

Як увімкнути:

iPhone: Налаштування > Дисплей і яскравість > Вигляд > Темний

Налаштування > Дисплей і яскравість > Вигляд > Темний Android: Налаштування > Дисплей > вибрати "Темний режим"

3. Активуйте режим енергозбереження

Ця функція автоматично зменшує споживання енергії, обмежуючи фонову активність, оновлення пошти та синхронізацію.

Як увімкнути:

iPhone: Налаштування > Батарея > Увімкнути "Режим енергозбереження"

Налаштування > Батарея > Увімкнути "Режим енергозбереження" Android: Налаштування > Батарея > Увімкнути "Енергозбереження"

На Android додатково вимикаються такі функції, як високий рівень яскравості, фонове освітлення, висока частота оновлення, Always-on Display тощо.

4. Налаштуйте екран під себе

Багато параметрів екрана можна змінити вручну, щоб знизити енергоспоживання. Навіть без активного режиму енергозбереження, ці налаштування допоможуть продовжити життя батареї.

На iPhone:

Вимкнути "True Tone": Налаштування > Дисплей і яскравість

Обмежити частоту кадрів до 60 Гц: Налаштування > Спеціальні можливості > Рух > Увімкнути "Обмежити частоту кадрів"

На Android:

Зменшити роздільну здатність і частоту оновлення екрана (для моделей із відповідною підтримкою)

5. Налаштуйте заряджання для довготривалого збереження батареї

Хоча це не дає миттєвої економії заряду, правильне заряджання допомагає зберегти ресурс батареї на довгі роки.

На iPhone:

Обмеження заряду: Налаштування > Батарея > Обмеження заряду (встановіть максимум, наприклад, 80%)

Або: Увімкніть "Оптимізоване заряджання" — телефон заряджається до 80%, а решту добирає перед пробудженням (якщо ви ставите будильник)

На Android (Samsung):

Налаштування > Батарея > Захист батареї > Увімкнути (режими: Базовий, Адаптивний, Максимальний)

Крім того, рекомендовано вимкнути швидке заряджання, якщо ви хочете зменшити зношення акумулятора в довготривалій перспективі.

Нагадаємо, китайська компанія Vivo може незабаром представити дві нові моделі бюджетної серії Y — Vivo Y50 5G та Vivo Y50m 5G. Обидва смартфони можуть похвалитися потужними акумуляторами.

Фокус також писав, що експерти проаналізували характеристики різних девайсів і склали власний топ-3 бюджетних смартфонів з хорошими батареями.