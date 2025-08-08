Не стоит тратиться на новый iPhone, если изменить всего лишь 5 настроек

Компания Apple выпустила обновление iOS 18.6, включающее важные исправления, а уже в следующем месяце ожидается выход iOS 26. Пока что можно подготовиться к этому событию и проапгрейдить свой iPhone.

Related video

Есть довольно простые настройки, которые преображают работу смартфона до неузнаваемости, пишет cnet.com. Эксперты издания дали рекомендации, из этих настроек желательно изменить.

Кнопки по умолчанию

Как отмечают специалисты, нижние углы экрана блокировки iPhone — это самые важные точки. Но до iOS 18 эти места занимали кнопки фонарика и камеры, и изменить их положение было невозможно. В iOS 18 такая опция наконец-то появилась. Например, можно добавить кнопки для распознавания музыки через Shazam, включения темного режима, установки будильника или таймера, включения режима полета.

Как это сделать:

На экране блокировки iPhone коснитесь любой части экрана и удерживайте ее, пока не появится кнопка «Настроить». Вам потребуется разблокировать телефон с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Если открывается главный экран, проведите пальцем вниз от центра верхнего края экрана (а не от правого края, чтобы открыть «Пункт управления»).

Нажмите «Настроить», а затем выберите «Экран блокировки».

Удалите одну из кнопок, нажав кнопку «минус» на значке.

Чтобы заменить кнопку другой функцией, коснитесь ее места (теперь со значком «плюс»), а затем выберите нужную функцию на следующем экране.

Сортировка почты

Новая функция категорий создает виртуальные категории для основных сообщений, транзакций и обновлений, а также автоматически сортирует ваши сообщения. Если вас что-то в этом не устраивает, есть два варианта.

Если категории вам полезны, но вы все равно хотите просматривать входящие сообщения именно в хронологическом порядке, проведите пальцем вправо от категорий и нажмите «Вся почта».

Если категории вам не нужны, вообще отключите их – нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу, а затем нажмите «Просмотр списка».

Новый вид экрана

Вроде бы простая опция передвигать значки на экране важна для пользователей iPhone, так как раньше в iOS всегда была фиксированная структура. Приложения добавлялись сверху вниз, слева направо. Можно было изменить порядок отображения значков и переместить их на другие экраны, но на этом разнообразие и заканчивалось.

В iOS 18 приложения можно размещать практически где угодно. А на всех главных экранах наконец-то стал доступен темный режим.

Чтобы упорядочить приложения, нажмите и удерживайте главный экран, чтобы включить режим покачивания, а затем перетащите значки на новые места.

Вы также можете быстро превратить совместимые приложения в виджеты, отображающие больше информации. Например, карты могут представлять собой карту вашего текущего местоположения с кнопками быстрого доступа для поиска нужных локаций.

Конфиденциальность данных

В iOS 18 появилась возможность блокировать и скрывать приложения. Эта опция пригодится, например, когда вы даете телефон другу, чтобы он посмотрел фотографии, но не хотите, чтобы он случайно увидел что-то лишнее.

Чтобы изменить эти настройки:

Нажмите и удерживайте значок приложения, которое хотите заблокировать, и выберите в появившемся меню пункт «Требовать Face ID» (или «Требовать Touch ID», или «Требовать код-пароль»).

Подтвердите свой выбор, нажав пункт «Требовать Face ID» (или аналогичный) в следующем диалоговом окне.

Настройка календаря

В iOS 18 в режиме просмотра «Месяц» в портретной ориентации теперь можно свести или развести два пальца, чтобы увидеть больше или меньше деталей. При увеличении масштаба отдельные события отображаются в виде цветных полос, а затем в виде помеченных событий с указанием времени, сохраняя при этом сетку дней и недель месяца.

В режиме просмотра «День», который отображает расписание по часам, теперь есть новый режим просмотра «Несколько дней», отображающий два последовательных дня. Таким образом, вам не придется поворачивать телефон в альбомную ориентацию, чтобы посмотреть, что там дальше будет. Для этого:

Нажмите кнопку «Просмотр» в верхней части режима просмотра «Один день» и выберите «Несколько дней» во всплывающем меню.

Ранее Фокус писал про пять функций Android, которых до сих пор нет у iPhone. Там назывались функции разделения экрана, гостевого режима, доступа к хранилищу через USB.

Но главной функцией, из-за которой iPhone никак не догонит Android, оказалась регулировка громкости. Дело в том, что владельцы гаджетов Apple до сих пор используют единый универсальный ползунок громкости, который управляет громкостью и уведомлений, и мультимедиа.