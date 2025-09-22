"Свайпати" язиком на iPhone: в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь (відео)

Оновлення iOS 26 дасть змогу власникам смартфонів iPhone "свайпати" мовою. Тепер гортати відео або поставити лайк стане простіше.

Сигнали можна відтворювати бровами, відкритим ротом, посмішкою, підморгуванням, витягуванням губ та іншими жестами. Користувачі TikTok активно діляться нововведеннями.

Кожному прийому можна присвоїти окрему команду: перемикатися між додатками, зробити подвійне натискання, відкрити камеру або зробити скріншот.

Багато хто вже використовує нову функцію для перегортання новинних стрічок і реакцій у соцмережах. Зокрема, користувачі налаштували команду "свайп вгору" при висовуванні язика.

Увімкнути управління мімікою можна в налаштуваннях смартфона в розділі "Універсальний доступ" (Accessibility). У цьому меню вибирається пункт "Відстеження голови" (Head Tracking).

Інші корисні функції iOS 26 для iPhone

Найбільш помітною зміною в iOS 26 стало нове оформлення інтерфейсу Liquid Glass ("Рідке скло"). Дизайн вирізняється більш округлими і прозорими елементами та додаванням напівпрозорості.

В iOS 26 є опція Live Translation для автоматичного перекладу під час спілкування під час дзвінків, відеодзвінків по FaceTime і в текстових повідомленнях.

З'явилася і фільтрація дзвінків: якщо номер невідомий, iPhone сам відповість, уточнить ім'я абонента і причину дзвінка і дасть текстову розшифровку розмови. Повідомлення від незнайомих номерів автоматично потраплять в окрему папку.

Система iOS 26 може знижувати продуктивність і час роботи від батареї у багатьох пристроїв. Нововведення вимагають більше ресурсів і це впливає на швидкодію пристрою.

Нагадаємо, Google анонсував функцію швидкого передавання даних між Android та iOS. Нова Quick Share зробить процес набагато легшим.

У мережі раніше повідомляли, що оновлення iOS 26 займе майже 50 Гб пам'яті. Таким чином власників моделей з пам'яттю 128 ГБ змусять купувати дорожчі версії.