Новий додаток перетворить будь-який планшет на телефон: як його правильно підключити

Компанія Apple вперше додала спеціальний додаток "Телефон" для своїх планшетів. Дуже корисна опція — адже дзвінки тепер можна приймати на iPad.

Новий додаток забезпечує доступ до лінії iPhone через функцію Continuity, пояснює slashgear.com. Коли ви здійснюєте дзвінок або відповідаєте на нього з iPad, він фактично під'єднується через iPhone, на якому виконано вхід у систему, з тим же Apple ID.

На дисплеї iPad відображається повноцінний інтерфейс виклику, що надає доступ до недавніх дзвінків, контактів, клавіатури, голосової пошти. Звук відтворюється через динаміки iPad або під'єднані навушники, а під час розмови можна переключитися на AirPods або інші Bluetooth-пристрої.

Завдяки додатку "Телефон" більше не потрібно використовувати для дзвінків FaceTime Audio або повертатися до iPhone, коли йде виклик. Також iPad може виконувати функцію пульта дистанційного керування вашим номером, перебуваючи поруч з iPhone, під'єднаним до Wi-Fi, і використовуючи ті самі облікові дані.

Щоправда, є й деякі обмеження. На iPad все-таки немає вбудованої функції голосового зв'язку оператора (навіть на моделях з підтримкою стільникового зв'язку). А якщо ваш iPhone вимкнений, перебуває поза зоною доступу або не під'єднаний до мережі, додаток "Телефон" на iPad теж не підключиться.

Для роботи програми "Телефон" на iPad є певні умови. Ваш iPad і iPhone мають бути на базі iPad/iOS 26, обидва мають використовувати один і той самий Apple ID. Wi-Fi і Bluetooth теж мають бути ввімкнені на обох пристроях. Для цього:

На iPhone перейдіть у "Налаштування" > "Телефон" > "Виклики на інші пристрої".

Увімкніть опцію "Дозволити виклики на інші пристрої".

Додайте iPad до списку.

Після налаштування вхідні дзвінки прийматимуться на обох пристроях, і ви зможете здійснювати вихідні виклики прямо з програми для iPad.

