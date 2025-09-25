Спірне оновлення для iPhone: впоратися з неприємностями допоможуть прості трюки

До оновлення iOS 26 для нових моделей iPhone вже набралося багато нарікань з боку користувачів. Часто люди незадоволені цим оновленням, оскільки воно викликало цілу низку дратівливих збоїв і помилок.

Серед інших нововведень на пристроях Apple виділяються дві незручності, пише The Sun. Одна з них пов'язана зі знімками екрана. Річ у тім, що нова система створення скріншотів працює інакше, ніж було раніше.

Раніше під час створення знімка екрана в кутку з'являлася невелика мініатюра знімка екрана. Але в iOS 26 параметр за замовчуванням був змінений таким чином, що знімок екрана відкриває повноекранний попередній перегляд. Це може бути корисно, якщо ви хочете внести зміни або поділитися знімком. Але якщо вам потрібно просто зробити скріншот, то доведеться двічі натискати в правому верхньому куті, щоб зберегти фото.

Тут є два прийоми, які можуть вам допомогти, зазначає видання. Перший — якщо ви хочете зберегти скріншот, буде швидше, якщо ви просто проведете пальцем вгору від нижньої частини екрана. Це скасує повноекранний попередній перегляд і збереже знімок у ваших фотографіях.

Другий спосіб (його вважають зручнішим) — повернутися до старого стилю скріншотів. Для цього зайдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Знімок екрана", а потім вимкніть повноекранний перегляд.

Друга потенційна проблема для користувачів iPhone пов'язана з новою версією програми Safari. Раніше для переходу на сторінку вкладок треба було лише натиснути на значок у правому нижньому кутку. Тепер, щоб відкрити вкладки, доведеться шукати інший значок і натискати на нього двічі. Видання пропонує спростити і це завдання: щоб одразу потрапити на сторінку вкладок, проведіть пальцем вгору по рядку URL у нижній частині екрана.

Нагадаємо, що незабаром після презентації на початку вересня в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект. Причому проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.

Ще користувачі скаржилися, що iPhone 17 швидко набуває "не товарного" вигляду. У мережі стали з'являтися фотографії смартфонів з вм'ятинами і потертостями — при тому, що лінійку iPhone 17 було представлено зовсім недавно.