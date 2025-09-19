Користувачі скаржаться на iPhone 17: смартфон швидко набуває "не товарного" вигляду (фото)

Китайські покупці iPhone повідомляють, що нові моделі iPhone 17 легко дряпаються. У мережі навіть з'явилися фото смартфонів з вм'ятинами і потертостями — при тому, що лінійку iPhone 17 було представлено зовсім недавно.

У магазинах Apple в Гонконзі та Шанхаї на темно-синіх варіантах iPhone 17 Pro і Pro Max було виявлено потертості та подряпини — і це всього через кілька годин після демонстрації, пише Bloomberg. Парадокс у тому, що це була перша за багато років серйозна реформа дизайну — повернення до алюмінієвого корпусу і, як заявлялося, більш стійке до подряпин покриття задньої панелі.

Новий iPhone уже в магазині має потертий вигляд Фото: Bloomberg

Журналісти видання знайшли подряпини і на чорних моделях iPhone Air.

Наразі незрозуміло, наскільки поширеною є ця проблема і чи спостерігається вона десь іще, окрім Китаю. Apple поки що не давала коментарів, але подряпані смартфони вже стали однією з найпопулярніших тем у китайській соцмережі Weibo.

Як зазначає видання, це вже не перший подібний інцидент в історії Apple. Свого часу користувачі скаржилися і на iPhone 7: мовляв, його глянсове чорне покриття легко дряпається. iPhone 6 стикався і з більш серйозною проблемою — люди говорили, що його можна легко зігнути. А на iPhone 4 раз у раз відключалася бездротова антена.

Видання також припускає, що нова хвиля негативу в соціальних мережах може зіпсувати загалом успішний дебют iPhone 17.

Нагадаємо, на презентації 9 вересня 2025 року Apple показала iPhone 17 і 17 Pro зі збільшеною батареєю і повністю новим дизайном.

Між іншим, незабаром після презентації в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект. Причому проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.