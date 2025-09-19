У камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект: фотографувати не можна (фото)

У камерах нових iPhone 17 Pro Max і iPhone Air виявили програмний збій. Проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який намічений на 19 вересня.

За певних умов зйомки на фотографіях з'являються дивні артефакти у вигляді чорних прямокутників і білих хвилястих ліній, пише Phone Arena.

Помилку вперше помітив журналіст видання CNN Underscored під час тестування нових гаджетів. Приблизно на кожній десятій фотографії, зробленій ним на концерті, де за сценою знаходився великий і яскравий світлодіодний екран, з'являлися дефекти. При цьому знімки, зроблені в інших умовах, були нормальної якості.

Представник Apple вже підтвердив наявність проблеми. За словами компанії, це "може відбуватися в дуже рідкісних випадках, коли світлодіодний дисплей надзвичайно яскравий і світить прямо в камеру". Таким чином, проблема має програмний, а не апаратний характер.

У своїй заяві Apple повідомила, що вже знайшла рішення проблеми і планує виправити її в найближчому оновленні операційної системи. Точна дата виходу патча не називається, але, найімовірніше, компанія поквапиться випустити його якомога швидше, щоб баг не зачепив велику кількість покупців після старту продажів.

Хоча помилка проявляється в специфічних умовах, її не можна назвати незначною. З огляду на те, скільки фотографій щодня робиться на iPhone по всьому світу, навіть рідкісний збій може призвести до появи величезної кількості зіпсованих знімків, що негативно позначиться на репутації флагманів.

