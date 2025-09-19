В камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект: фотографировать нельзя (фото)

В камерах новых iPhone 17 Pro Max и iPhone Air обнаружили программный сбой. Проблема проявилась еще до официального старта продаж, который намечен на 19 сентября.

При определенных условиях съемки на фотографиях появляются странные артефакты в виде черных прямоугольников и белых волнистых линий, пишет Phone Arena.

Ошибку впервые заметил журналист издания CNN Underscored во время тестирования новых гаджетов. Примерно на каждой десятой фотографии, сделанной им на концерте, где за сценой находился большой и яркий светодиодный экран, появлялись дефекты. При этом снимки, сделанные в других условиях, были нормального качества.

Представитель Apple уже подтвердил наличие проблемы. По словам компании, это "может происходить в очень редких случаях, когда светодиодный дисплей чрезвычайно яркий и светит прямо в камеру". Таким образом, проблема носит программный, а не аппаратный характер.

Как проявляется дефект на снимках новых iPhone Фото: Phone Arena

В своем заявлении Apple сообщила, что уже нашла решение проблемы и планирует исправить ее в ближайшем обновлении операционной системы. Точная дата выхода патча не называется, но, скорее всего, компания поторопится выпустить его как можно скорее, чтобы баг не затронул большое количество покупателей после старта продаж.

Хотя ошибка проявляется в специфических условиях, ее нельзя назвать незначительной. Учитывая, сколько фотографий ежедневно делается на iPhone по всему миру, даже редкий сбой может привести к появлению огромного количества испорченных снимков, что негативно скажется на репутации флагманов.

