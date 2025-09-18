Дизайн, который всех удивит: инсайдеры уже узнали, как будет выглядеть iPhone 18 Pro

Новая серия iPhone 17 еще даже не появилась в магазинах, а в сети уже идут разговоры о том, как будет выглядеть iPhone 18. И пока пользователи готовятся к началу официальных продаж iPhone 17 (начнутся 19 сентября), инсайдеры публикуют предположительные изображения iPhone 18 Pro, причем с сюрпризом.

Компания Apple, похоже, готовит интересный дизайнерский эксперимент с задней панелью, пишет gizmochina.com со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station. Панель планируют сделать наполовину прозрачной, чтобы пользователь мог заглянуть внутрь смартфона.

Издание отмечает, что речь идет именно о полупрозрачной панели, – ведь полностью прозрачная уже есть на телефонах Nothing. Однако в любом случае, это будет неожиданным решением для Apple, которая обычно отдает предпочтение минималистичным и непрозрачным покрытиям.

В целом, по данным инсайдера, iPhone 18 Pro и Pro Max будут во многом соответствовать дизайну, который Apple представила в серии 17 Pro. Речь идет об увеличенном квадратном корпусе камеры с тремя отдельными объективами. Видимо, Apple осталась довольна этой эстетикой и менять ее в ближайшем будущем не собирается.

Другие детали намекают на акцент на производительности. Предполагается, что новые iPhone будут оснащены испарительной камерой из нержавеющей стали для лучшего охлаждения, и это должно помочь во время интенсивных игр или записи видео. Еще ожидается, что размеры экранов останутся такими же, как были у iPhone 17 Pro и Pro Max, – 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Информация об аппаратном обеспечении (в частности, об обновлении чипа и камеры) пока не раскрывается, но инсайдер предполагает, что и тут будет определенный "шаг вперед", как это происходит каждый год.

