Дизайн, який усіх здивує: інсайдери вже дізналися, який вигляд матиме iPhone 18 Pro

Нова серія iPhone 17 ще навіть не з'явилася в магазинах, а в мережі вже точаться розмови про те, який вигляд матиме iPhone 18. І поки користувачі готуються до початку офіційних продажів iPhone 17 (розпочнуться 19 вересня), інсайдери публікують ймовірні зображення iPhone 18 Pro, до того ж із сюрпризом.

Компанія Apple, схоже, готує цікавий дизайнерський експеримент із задньою панеллю, пише gizmochina.com з посиланням на китайського інсайдера Digital Chat Station. Панель планують зробити наполовину прозорою, щоб користувач міг зазирнути всередину смартфона.

Видання зазначає, що йдеться саме про напівпрозору панель, — адже повністю прозора вже є на телефонах Nothing. Однак у будь-якому разі, це буде несподіваним рішенням для Apple, яка зазвичай віддає перевагу мінімалістичним і непрозорим покриттям.

Загалом, за даними інсайдера, iPhone 18 Pro і Pro Max багато в чому відповідатимуть дизайну, який Apple представила в серії 17 Pro. Йдеться про збільшений квадратний корпус камери з трьома окремими об'єктивами. Мабуть, Apple залишилася задоволена цією естетикою і змінювати її в найближчому майбутньому не збирається.

Інші деталі натякають на акцент на продуктивності. Передбачається, що нові iPhone будуть оснащені випарною камерою з нержавіючої сталі для кращого охолодження, і це має допомогти під час інтенсивних ігор або запису відео. Ще очікується, що розміри екранів залишаться такими ж, як були в iPhone 17 Pro і Pro Max, — 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Інформацію про апаратне забезпечення (зокрема, про оновлення чипа і камери) поки не розкривають, але інсайдер припускає, що і тут буде певний "крок уперед", як це відбувається щороку.

