Пользователи жалуются на iPhone 17: смартфон быстро принимает "не товарный" вид (фото)

Китайские покупатели iPhone сообщают, что новые модели iPhone 17 легко царапаются. В сети даже появились фото смартфонов с вмятинами и потертостями – при том, что линейка iPhone 17 была представлена совсем недавно.

В магазинах Apple в Гонконге и Шанхае на темно-синих вариантах iPhone 17 Pro и Pro Max были обнаружены потертости и царапины – и это всего через несколько часов после демонстрации, пишет Bloomberg. Парадокс в том, что это была первая за много лет серьезная реформа дизайна – возвращение к алюминиевому корпусу и, как заявлялось, более устойчивое к царапинам покрытие задней панели.

Новый iPhone уже в магазине выглядит потертым Фото: Bloomberg

Журналисты издания нашли царапины и на черных моделях iPhone Air.

Пока непонятно, насколько распространенной является эта проблема и наблюдается ли она где-то еще, кроме Китая. Apple пока не давала комментариев, но поцарапанные смартфоны уже стали одной из самых популярных тем в китайской соцсети Weibo.

Как отмечает издание, это уже не первый подобный инцидент в истории Apple. В свое время пользователи жаловались и на iPhone 7: мол, его глянцевое черное покрытие легко царапается. iPhone 6 сталкивался и с более серьезной проблемой – люди говорили, что его можно легко согнуть. А на iPhone 4 то и дело отключалась беспроводная антенна.

Издание также допускает, что новая волна негатива в социальных сетях может испортить в целом успешный дебют iPhone 17.

Напомним, на презентации 9 сентября 2025 года Apple показала iPhone 17 и 17 Pro с увеличенной батареей и полностью новым дизайном.

Между прочим, вскорости после презентации в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект. Причем проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.