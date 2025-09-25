Спорное обновление для iPhone: справиться с неприятностями помогут простые трюки

К обновлению iOS 26 для новых моделей iPhone уже набралось много нареканий со стороны пользователей. Часто люди недовольны этим обновлением, так как оно вызвало целый ряд раздражающих сбоев и ошибок.

Среди прочих новшеств на устройствах Apple выделяются два неудобства, пишет The Sun. Одно из них связано со снимками экрана. Дело в том, что новая система создания скриншотов работает иначе, чем было раньше.

Прежде при создании снимка экрана в углу появлялась небольшая миниатюра снимка экрана. Но в iOS 26 параметр по умолчанию был изменен таким образом, что снимок экрана открывает полноэкранный предварительный просмотр. Это может быть полезно, если вы хотите внести изменения или поделиться снимком. Но если вам нужно просто сделать скриншот, то придется дважды нажимать в правом верхнем углу, чтобы сохранить фото.

Тут есть два приема, которые могут вам помочь, отмечает издание. Первый – если вы хотите сохранить скриншот, будет быстрее, если вы просто проведете пальцем вверх от нижней части экрана. Это отменит полноэкранный предварительный просмотр и сохранит снимок в ваших фотографиях.

Второй способ (его считают более удобным) – вернуться к старому стилю скриншотов. Для этого зайдите в «Настройки» > «Основные» > «Снимок экрана», а затем отключите полноэкранный просмотр.

Вторая потенциальная проблема для пользователей iPhone связана с новой версией приложения Safari. Раньше для перехода на страницу вкладок надо было лишь нажать на значок в правом нижнем углу. Теперь, чтобы открыть вкладки, придется искать другой значок и нажимать на него дважды. Издание предлагает упростить и эту задачу: чтобы сразу попасть на страницу вкладок, проведите пальцем вверх по строке URL в нижней части экрана.

Напомним, что вскоре после презентации в начале сентября в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект. Причем проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.

Еще пользователи жаловались, что iPhone 17 быстро принимает "не товарный" вид. В сети стали появляться фотографии смартфонов с вмятинами и потертостями – при том, что линейка iPhone 17 была представлена совсем недавно.