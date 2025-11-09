Как правильно выбрать смартфон с мощной батареей: на что обратить внимание при покупке

Современные смартфоны то и дело удивляют мощностью аккумуляторов, которая все больше увеличивается. Но, оказывается, не все измеряется емкостью, указанной производителем.

Аккумуляторы китайских смартфонов действительно впечатляют, признает gizmochina.com. Например, благодаря использованию новой кремний-углеродной технологии, модель Xiaomi 17 Pro Max получила аккумулятор емкостью 7500 мАч, а другие бренды – в частности, OnePlus и Realme, – даже вышли за эту отметку.

Однако, как подчеркивает издание, более емкий аккумулятор не гарантирует, что ваш телефон прослужит дольше. Время автономной работы зависит от множества факторов – в том числе типа дисплея, оптимизации программного обеспечения, теплоотдачи и даже управления сетевыми подключениями. Эксперты предлагают несколько критериев, по которым надо оценивать батареи смартфонов.

Відео дня

Не все дело в емкости

Разумеется, более высокая емкость обычно означает и больший запас заряда. Тем не менее, смартфон с аккумулятором емкостью 7000 мАч может разрядиться быстрее, чем гаджет с батареей всего 5000 мАч, – в том случае, если на нем используется энергоемкий экран, "тяжелые" приложения или недостаточно оптимизированное ПО.

Иногда бюджетные телефоны живут дольше флагманов просто потому, что у них меньше начинки. В пример приводят Redmi 15 с аккумулятором емкостью 7000 мАч: у него нет множества затратных функций, которые расходуют заряд батареи, так что этот смартфон практически "неубиваемый".

Дисплей имеет значение

Часто дисплей с высокой частотой обновления – это первое, на что обращает внимание покупатель. А между тем такие суперэкраны заметно разряжают аккумулятор: например, OLED-дисплеям с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц нужно заметно больше энергии.

Правда, и тут технологический прогресс не стоит на месте. Уже есть технология LTPO, которая позволяет экранам оперативно регулировать частоту обновления, снижая ее до 1 Гц, если на дисплее статичное изображение. А вот телефоны без этой функции или те гаджеты, которые работают с постоянной высокой частотой обновления, будут разряжаться намного быстрее.

Кстати, разрешение экрана тоже имеет значение: ведь телефоны с панелями Full HD+ обычно потребляют меньше энергии, чем телефоны с дисплеями QHD+, даже при одинаковой яркости и частоте обновления.

Эффективность процессора

Чипсет не так заметен, ведь он спрятан внутри телефона, но тоже играет важную роль в энергосбережении. Новые процессоры, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500, более энергоэффективны и лучше отводят тепло.

Когда вы активно играете или много фотографируете, телефоны могут нагреваться и снижать производительность, а это, в свою очередь, увеличивает энергопотребление. Тут понадобится хорошая система охлаждения, которая поможет поддерживать стабильную производительность, не разряжая при этом аккумулятор.

А если телефон нагревается даже во время простых задач – видеозвонков или навигации, – не удивляйтесь, что заряд батареи он будет терять быстрее.

Оптимизация ПО

Тут хорошим примером могут служить Apple и Samsung. Ни у iPhone 17 Pro Max, ни у Galaxy S25 Ultra нет супермощного аккумулятора, но они часто работают дольше телефонов с гораздо большей емкостью. А все потому, что программное обеспечение. iOS и One UI отлично справляются с управлением фоновыми процессами.

Прочем, китайские бренды уже додумались использовать ИИ для управления фоновыми приложениями и увеличения времени работы в режиме ожидания.

Технология зарядки

На многих смартфонах уже есть проводная зарядка мощностью 100-120 Вт и беспроводная – на 50 Вт. Это отлично подходит для быстрой подзарядки, но по большому счету важно то, как ваш телефон распределяет тепло, когда заряжается.

Тут надо обратить внимание на такие функции, как подзарядка малым током, байпасная зарядка (полезно во время игр при подключении к сети) и плановая ночная зарядка. Все они помогают замедлить износ батареи.

А вообще, ни одна характеристика не может считаться универсальной, подытоживают эксперты. Ведь все зависит от того, как именно вы используете свой смартфон – часто ли разговариваете, сколько приложений у вас синхронизируется в фоновом режиме. Так что, если вы хотите выбрать смартфон с мощной батареей, смотрите на всю картину в целом, а не только на указанную емкость аккумулятора.

Ранее стало известно, что неправильная зарядка "убивает" гаджеты. Тогда специалисты называли три главные ошибки, которые допускают пользователи.