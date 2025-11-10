Быстрая зарядка убивает батарею? Тест 40 смартфонов дал четкий ответ (видео)

Энтузиаст провел масштабный двухлетний эксперимент с 40 смартфонами, чтобы точно ответить на вопрос, вредит ли быстрая зарядка аккумулятору. Результаты оказались неожиданными и развенчали важный миф.

Споры о том, стоит ли заряжать телефон мощным блоком питания или лучше использовать медленную зарядку на ночь, не утихают давно. YouTube-канал HTX Studio решил поставить точку в этом вопросе, проведя детальное и долгосрочное исследование, сообщает Android Central.

Как проходило тестирование

Автор провел три серии тестов. В главном из них участвовали несколько групп смартфонов, включая iPhone 12 и iQOO 7. С помощью специального автоматизированного стенда гаджеты непрерывно разряжались до 5% и заряжались до 100% в течение 500 циклов.

Первая группа заряжалась умеренной зарядкой мощностью 18 Вт.

Вторая группа — быстрой на 120 Вт.

Третья группа заряжалась быстро, но только в диапазоне от 30% до 80%.

Весь процесс занял 167 дней непрерывной работы. До и после эксперимента у всех смартфонов замеряли реальную остаточную емкость аккумулятора.

Результаты удивили

Выяснилось, что быстрая зарядка практически не влияет на износ аккумулятора.

Быстрая против медленной: После 500 циклов (что эквивалентно примерно полутора годам эксплуатации) разница в деградации батарей между смартфонами, которые заряжались током 120 Вт и 18 Вт, составила в среднем всего 0,3% . В жизни это совсем незаметно.

После 500 циклов (что эквивалентно примерно полутора годам эксплуатации) разница в деградации батарей между смартфонами, которые заряжались током 120 Вт и 18 Вт, составила в среднем всего . В жизни это совсем незаметно. Зарядка до 80%: Практика держать заряд в диапазоне 30-80% действительно оказалась полезнее. Смартфоны из этой группы потеряли в среднем на 2,5% меньше емкости, чем те, что заряжались до 100%. Однако блогер считает, что намеренно использовать лишь половину емкости батареи ради сохранения 2,5% здоровья АКБ за два года — нерационально.

Зарядка смартфона (иллюстративное фото) Фото: unsplash.com

Итог

"Лучший способ заряжать ваш телефон — так, как вам нравится. Не забивайте себе голову лишними волнениями", — таков главный вывод автора канала HTX Studio.

Разница в износе между различными методами зарядки настолько незначительна, что удобство высоких мощностей с лихвой перекрывает все мнимые риски. Современные контроллеры питания в смартфонах и зарядных устройствах достаточно продвинутые, чтобы управлять процессом грамотно и минимизировать деградацию.

Эксперимент также показал, что быстродействие смартфона практически не зависит от износа батареи. Единственное отличие — на старом аккумуляторе телефон может начать "троттлить" (снижать производительность) чуть раньше, когда заряд опускается ниже 10-15%.

