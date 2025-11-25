Смартфон середнього класу отримає гігантську батарею на 10 000 мАг: це новий стандарт

Низка смартфонів, які вийдуть наступного року, ймовірно, отримають потужні акумулятори ємністю не менше 8500 мАг.

Телефон середнього класу з ємністю акумулятора 10000 мАг протестують вже в першій половині наступного року. Про це повідомив інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Як зазначає Notebookcheck, у 2025 році виробники смартфонів б'ють рекорди ємності акумуляторів. Одним з яскравих прикладів став Honor X70 ємністю 8300 мАг. Попередні чутки вказували на те, що до кінця року низка виробників смартфонів зроблять батареї на 7000 мАг новим стандартом для своїх флагманів.

Зважаючи на це, експерти прогнозують, що 2026 рік цілком може порадувати користувачів смартфонами на 8500 мАг, або навіть на 9000 мАг. Очікується, що майбутній пристрій на 10 000 мАг, про який повідомив інсайдер, буде вирізнятися доступною ціною, як і Honor X70.

"Сподіваємося, що його нібито аналог на 10 000 мАг зможе поєднати в собі подібні функції та потенційно революційну технологію акумуляторів", — наголосили у виданні.

