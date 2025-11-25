Смартфон среднего класса получит гигантскую батарею на 10 000 мАч: это новый стандарт

Ряд смартфонов, которые выйдут в следующем году, вероятно, получат мощные аккумуляторы емкостью не менее 8500 мАч.

Телефон среднего класса с емкостью аккумулятора 10000 мАч протестируют уже в первой половине следующего года. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Как отмечает Notebookcheck, в 2025 году производители смартфонов бьют рекорды емкости аккумуляторов. Одним из ярких примеров стал Honor X70 емкостью 8300 мАч. Предыдущие слухи указывали на то, что до конца года ряд производителей смартфонов сделают батареи на 7000 мАч новым стандартом для своих флагманов.

Учитывая это, эксперты прогнозируют, что 2026 год вполне может порадовать пользователей смартфонами на 8500 мАч, или даже на 9000 мАч. Ожидается, что будущее устройство на 10 000 мАч, о котором сообщил инсайдер, будет отличаться доступной ценой, как и Honor X70.

"Надеемся, что его якобы аналог на 10 000 мАч сможет совместить в себе подобные функции и потенциально революционную технологию аккумуляторов", — отметили в издании.

Напомним, компания Motorola анонсировала смартфон среднего класса G57 Power, одной из особенностей которого стал мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч.

